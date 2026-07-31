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31. júla 2026

Riaditeľa pohrebného ústavu odsúdili v Británii na 20 rokov za zneuctenie desiatok zosnulých


Tagy: Pohrebná služba trest odňatia slobody Veľká Británia

Polícia našla desiatky tiel, ktoré mali byť dávno spopolnené. Pozostalým v desiatkach prípadov odovzdal popol iných ľudí. Britský súd v piatok odsúdil riaditeľa pohrebného ústavu Roberta Busha na ...



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gettyimages 451637331 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Polícia našla desiatky tiel, ktoré mali byť dávno spopolnené. Pozostalým v desiatkach prípadov odovzdal popol iných ľudí.


Britský súd v piatok odsúdil riaditeľa pohrebného ústavu Roberta Busha na 20 rokov väzenia za desiatky trestných činov súvisiacich s neľudským zaobchádzaním s telami zosnulých a podvodmi voči pozostalým.

Priznal sa


Štyridsaťosemročný majiteľ pohrebného ústavu v meste Hull na severovýchode Anglicka sa priznal k 67 skutkom.

Polícia pri prehliadke jeho prevádzky v roku 2024 objavila 31 tiel uložených v chladiacom priestore, hoci mali byť spopolnené už pred niekoľkými mesiacmi. Medzi nimi bolo aj telo mŕtvonarodeného dieťaťa, ktoré tam zostalo takmer dva roky.

Iný popol


Vyšetrovatelia zároveň našli viac ako sto urien s popolom a zistili najmenej 46 prípadov, keď pozostalí dostali popol iných zosnulých.

Sudca Nicholas Hilliard označil podmienky v pohrebnom ústave za „otrasné“ a skonštatoval, že Bush konal z finančnej chamtivosti.

Prípad vyvolal v Británii výzvy na sprísnenie pravidiel pre pohrebníctvo. Premiér Andy Burnham podporil zavedenie prísnejšej regulácie odvetvia, keďže v Anglicku a Walese môžu pohrebné ústavy v súčasnosti pôsobiť aj bez osobitnej licencie.




Zdroj: SITA.sk - Riaditeľa pohrebného ústavu odsúdili v Británii na 20 rokov za zneuctenie desiatok zosnulých © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pohrebná služba trest odňatia slobody Veľká Británia
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