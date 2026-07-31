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31. júla 2026
Riaditeľa pohrebného ústavu odsúdili v Británii na 20 rokov za zneuctenie desiatok zosnulých
Polícia našla desiatky tiel, ktoré mali byť dávno spopolnené. Pozostalým v desiatkach prípadov odovzdal popol iných ľudí. Britský súd v piatok odsúdil riaditeľa pohrebného ústavu Roberta Busha na ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Polícia našla desiatky tiel, ktoré mali byť dávno spopolnené. Pozostalým v desiatkach prípadov odovzdal popol iných ľudí.
Britský súd v piatok odsúdil riaditeľa pohrebného ústavu Roberta Busha na 20 rokov väzenia za desiatky trestných činov súvisiacich s neľudským zaobchádzaním s telami zosnulých a podvodmi voči pozostalým.
Štyridsaťosemročný majiteľ pohrebného ústavu v meste Hull na severovýchode Anglicka sa priznal k 67 skutkom.
Polícia pri prehliadke jeho prevádzky v roku 2024 objavila 31 tiel uložených v chladiacom priestore, hoci mali byť spopolnené už pred niekoľkými mesiacmi. Medzi nimi bolo aj telo mŕtvonarodeného dieťaťa, ktoré tam zostalo takmer dva roky.
Vyšetrovatelia zároveň našli viac ako sto urien s popolom a zistili najmenej 46 prípadov, keď pozostalí dostali popol iných zosnulých.
Sudca Nicholas Hilliard označil podmienky v pohrebnom ústave za „otrasné“ a skonštatoval, že Bush konal z finančnej chamtivosti.
Prípad vyvolal v Británii výzvy na sprísnenie pravidiel pre pohrebníctvo. Premiér Andy Burnham podporil zavedenie prísnejšej regulácie odvetvia, keďže v Anglicku a Walese môžu pohrebné ústavy v súčasnosti pôsobiť aj bez osobitnej licencie.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľa pohrebného ústavu odsúdili v Británii na 20 rokov za zneuctenie desiatok zosnulých © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský súd v piatok odsúdil riaditeľa pohrebného ústavu Roberta Busha na 20 rokov väzenia za desiatky trestných činov súvisiacich s neľudským zaobchádzaním s telami zosnulých a podvodmi voči pozostalým.
Priznal sa
Štyridsaťosemročný majiteľ pohrebného ústavu v meste Hull na severovýchode Anglicka sa priznal k 67 skutkom.
Polícia pri prehliadke jeho prevádzky v roku 2024 objavila 31 tiel uložených v chladiacom priestore, hoci mali byť spopolnené už pred niekoľkými mesiacmi. Medzi nimi bolo aj telo mŕtvonarodeného dieťaťa, ktoré tam zostalo takmer dva roky.
Iný popol
Vyšetrovatelia zároveň našli viac ako sto urien s popolom a zistili najmenej 46 prípadov, keď pozostalí dostali popol iných zosnulých.
Sudca Nicholas Hilliard označil podmienky v pohrebnom ústave za „otrasné“ a skonštatoval, že Bush konal z finančnej chamtivosti.
Prípad vyvolal v Británii výzvy na sprísnenie pravidiel pre pohrebníctvo. Premiér Andy Burnham podporil zavedenie prísnejšej regulácie odvetvia, keďže v Anglicku a Walese môžu pohrebné ústavy v súčasnosti pôsobiť aj bez osobitnej licencie.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľa pohrebného ústavu odsúdili v Británii na 20 rokov za zneuctenie desiatok zosnulých © SITA Všetky práva vyhradené.
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