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31. júla 2026

Progresívci kritizujú Smer za prelievanie straníckych peňazí, no sami používajú rovnaké kľučky. Korčok však prisľúbil zmenu


Tagy: Odmeňovanie Podpredseda Progresívneho Slovenska

Ivan Korčok sa k medializovaným informáciám vyjadril na sociálnej sieti s tým, že rozumie záujmu verejnosti o túto tému. Progresívci kritizovali



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ivan korcok 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Ivan Korčok sa k medializovaným informáciám vyjadril na sociálnej sieti s tým, že rozumie záujmu verejnosti o túto tému.


Progresívci kritizovali Smer-SD za prelievanie straníckych peňazí, sami však používajú rovnaké kľučky. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu v reakcii na informácie, že hnutie Progresívne Slovensko (PS) za uplynulý rok zaplatilo takmer 70-tisíc eur firme, ktorej majiteľkou a konateľkou je manželka podpredsedu hnutia Ivana Korčoka.

S informáciami ako prvý prišiel portál Aktuality.sk. Spoločnosť Eustra, z ktorej Korčok oficiálne odišiel vo februári 2025, dosiahla v minulom roku tržby takmer 99-tisíc eur. Peniaze od hnutia teda tvorili veľkú časť tržieb. Progresívci sa tak stali terčom kritiky za odmeňovanie Korčoka cez firmu jeho manželky, keďže tento model sa nápadne podobá na praktiky Smeru-SD, ktoré sami progresívci kritizovali.

Korčok nemá čo skrývať


Ivan Korčok sa k medializovaným informáciám vyjadril na sociálnej sieti s tým, že rozumie záujmu verejnosti o túto tému. "Nemám čo skrývať, záleží mi na transparentnosti a platí, že keď kritizujeme iných, musíme zodpovedať aj otázky, ktoré sú adresované nám," napísal podpredseda PS.

Vo svojom statuse potvrdil, že za svoju prácu v PS poberá odmenu vo výške poslaneckého platu, a aj to, že fakturácia naozaj prebieha cez firmu, ktorej majiteľkou a konateľkou je jeho manželka.

"Tento spôsob som zvolil preto, lebo som sa rozhodol, že ako politik nechcem figurovať v žiadnej firme, a preto som vo februári minulého roka z našej spoločnej firmy vystúpil. Následne som využil zákonnú možnosť, že vo firme môžem pracovať ako rodinný príslušník, a to je jediný dôvod, prečo fakturácia pokračovala cez firmu mojej manželky," vysvetlil Korčok s tým, že jeho jediným cieľom bolo, aby nefiguroval v žiadnej súkromnej firme.


Prisľúbil zmenu


Zároveň informoval, že si v záujme transparentnosti a vyvrátenia budúcich pochybností zriadi v najbližších dňoch životnosť, cez ktorú bude dostávať odmenu od PS. Hnutie vysvetlilo, že Korčok cez firmu svojej manželky fakturuje svoju odbornú činnosť. Odmenu tak podľa PS poberá za prípravu volebného programu, zber a analýzu dát a tiež za prenájom automobilu pre potreby pracovných ciest po Slovensku.

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Podľa Nadácie Zastavme korupciu tak prišlo priznanie, že progresívci financujú svojho podpredsedu cez firmu jeho manželky, pričom na jeho odmeny odišli desiatky tisíc eur. "Má to však podstatný háčik. Firma nemá zamestnancov a neodvádza dane zo závislej činnosti, ani odvody," upozornila nadácia.

Práve tu to podľa nadácie naráža na problém. "Len nedávno PS ostro kritizovalo Smer za prelievanie straníckych peňazí cez rodinné firmy či Kaliňákovu kanceláriu. Ak však opozícia používa rovnaké kľučky, stráca morálny kredit. Nemôžete ukazovať prstom na Smer a robiť podobné doma," zdôraznila Nadácia Zastavme korupciu. Zároveň vníma ako pozitívne, že Korčok po upozornení, na rozdiel od predstaviteľov strany Smer-SD, prisľúbil zmenu.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci kritizujú Smer za prelievanie straníckych peňazí, no sami používajú rovnaké kľučky. Korčok však prisľúbil zmenu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odmeňovanie Podpredseda Progresívneho Slovenska
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