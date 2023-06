Dôchodkyňa prišla o tisíce eur, legenda je úplne rovnaká ako v ostatných prípadoch (video)

Peniaze na účte v banke

Polícia zverejnila video

25.6.2023 (SITA.sk) - Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti podvodu, ktorého obeťou sa stala seniorka. Legenda je úplne rovnaká ako v ostatných prípadoch, o ktorých polícia pravidelne informuje.Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, seniorku telefonicky kontaktoval neznámy muž s tým, že volá polícia.Dôchodkyni povedal, že jej nevesta spôsobila vážnu dopravnú nehodu, pri ktorej bolo zranené malé dieťa, ktoré je v ohrození života a neveste hrozí pobyt za mrežami pokiaľ nezaplatí 50-tisíc eur.Dokonca pridal informáciu, že mama zraneného dieťaťa podala trestné oznámenie na jej nevestu a taktiež kontaktovala média.Seniorka volajúcemu povedala, že nemá toľko peňazí v hotovosti, len na účte v banke sumu 10-tisíc eur.Podvodník súhlasil so sumou s tým, že to bude len záloha a zvyšok doplatí neskôr. Po inštrukcii podvodníka išla seniorka peniaze z účtu vybrať a následne vyhodiť do smetiaka na zastávke MHD Košická smer Petržalka. Zo smetného koša následne peniaze podvodník vybral a odišiel.Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na videu zverejnenom na Facebooku Polícia SR - Bratislavský kraj, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.