Potlačením Prigožinovej vzbury sa nestabilita v Rusku neskončila, myslí si generál Macko

Politika proputinovských šialencov

Ukončenie závislosti na ruskom plyne a rope

25.6.2023 (SITA.sk) - Potlačením vzbury ruských žoldnierov Wagnerovcov pod vedením Jevgenija Prigožina sa nestabilita v Rusku neskončila.Naopak, Rusko bude dlhodobo ohrozovať mier a stabilitu pre slovenských občanov. Povedal to generál Pavel Macko v nedeľu na tlačovej konferencii strán združených na spoločnej kandidátke Maďarské fórum Občianski demokrati Slovenska , Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana „Politickí šialenci, ktorí spochybňujú naše členstvo v Európskej únii a v NATO , a chcú predlžovať našu závislosť na Rusku, z nás robia rukojemníkov ruských záujmov. Aj vďaka politike proputinovských šialencov, ako je Robert Fico Andrej Danko , je náš štát stále závislý na dodávkach plynu, ropy aj jadrového paliva z Ruska," skonštatoval Macko.Ako ďalej dodal, dokonca aj po vypuknutí ruskej agresie na Ukrajine populisti obhajovali ruské záujmy, spochybňovali ruské vojnové zločiny a vyzývali na zrušenie sankcií voči Rusku „Namiesto ponuky mieru, bezpečnosti a stability pre slovenských občanov organizujú pochody za mier a beztrestnosť pre ruských agresorov," poukázal. Zdôraznil, že na rozdiel od proputinovských politikov, oni nechcú ruský režim na Slovensku.V prípade vstupu do parlamentu chcú dať do poriadku naše spravodajské služby a potlačiť sieť ruských špiónov. Presadzovať chcú ukončenie závislosti na ruskom plyne a rope, hľadať náhrady za nerasty a prehlbovať vzťahy Slovenska v rámci Európskej únie a NATO.