Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobromila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. októbra 2025

Dôchodkyňa uverila, že jej účet je napadnutý, vybrala úspory a išla ich odovzdať „bezpečnostnému pracovníkovi“


Tagy: Dôchodkyňa Podvod Úspory

Pozornej svedkyni môže ďakovať za záchranu úspor vo výške 397-tisíc českých korún dôchodkyňa, ktorá sa chystala odovzdať vybrané peniaze z údajne napadnutého účtu mužovi, ktorý ich mal zachrániť. ...



Zdieľať
gettyimages 2179969369 676x380 28.10.2025 (SITA.sk) - Pozornej svedkyni môže ďakovať za záchranu úspor vo výške 397-tisíc českých korún dôchodkyňa, ktorá sa chystala odovzdať vybrané peniaze z údajne napadnutého účtu mužovi, ktorý ich mal zachrániť. Telefonický hovor dôchodkyne v kaviarni v českom meste Náchod začula iná zákazníčka a uvedomila si, že staršia žena pravdepodobne naletí podvodníkovi. Informuje o tom web Novinky.cz.


Svedkyňa na nič nečakala a zavolala políciu. Tá na mieste zadržala dvadsaťjedenročného cudzinca, ktorý sa pokúsil peniaze prevziať. Vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo peniaze zachrániť.

Podvodník sa pri telefóne vydával za policajta aj za pracovníka Českej národnej banky a seniorku presvedčil, že jej bankový účet bol napadnutý. „Pod zámienkou ochrany finančných prostriedkov ju naviedol k výberu celej čiastky z účtu a jej odovzdaniu ‚bezpečnostnému pracovníkovi‘. Muž sa mal po predchádzajúcom dohovore s doposiaľ nezisteným páchateľom pokúsiť prevziať peniaze, ktoré seniorka vybrala na základe manipulatívnych inštrukcií," povedala policajná hovorkyňa Karolína Macháčková. Obvinenému cudzincovi hrozí až šesť rokov vo väzenia.


Zdroj: SITA.sk - Dôchodkyňa uverila, že jej účet je napadnutý, vybrala úspory a išla ich odovzdať „bezpečnostnému pracovníkovi“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dôchodkyňa Podvod Úspory
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rheinmetall v Bulharsku vybuduje spoločný podnik na muníciu
<< predchádzajúci článok
DPD spojila sily s Packetou, zákazníkom pribudne viac ako 3 700 výdajných miest a boxov po celom Slovensku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 