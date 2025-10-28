|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. októbra 2025
DPD spojila sily s Packetou, zákazníkom pribudne viac ako 3 700 výdajných miest a boxov po celom Slovensku
Prepravná spoločnosť DPD, patriaca do najväčšej európskej siete balíkovej prepravy Geopost, začína ako prvá doručovať zásielky do
Zdieľať
Prepravná spoločnosť DPD, patriaca do najväčšej európskej siete balíkovej prepravy Geopost, začína ako prvá doručovať zásielky do Z-BOXov od Packety na Slovensku. Táto spolupráca rozšíri sieť výdajných miest DPD Pickup o viac než 1 300 boxov, čím celkový počet výdajných miest a boxov na Slovensku presiahne 3 700.
Väčšia dostupnosť a pohodlie pre zákazníkov
Táto integrácia samoobslužných boxov Packety prinesie zákazníkom DPD širšiu dostupnosť možností pre vyzdvihovanie balíkov bez zmeny spôsobu doručenia. Pri objednávke z e-shopu sa pri výbere doručenia cez DPD budú zobrazovať všetky dostupné výdajné miesta a boxy v rámci novej rozšírenej siete.
E-shopy môžu tieto informácie prispôsobiť prostredníctvom administrácie.
Spoločný cieľ: udržateľná logistika
Generálny riaditeľ DPD Slovensko Peter Pavuk zdôraznil význam partnerstva s Packetou pre rozvoj moderného a udržateľného doručovania na Slovensku. Pripomenul, že podľa neho dobrým riešením nie je neobmedzené rozširovanie, ale zdieľanie kapacít a otvorená spolupráca medzi logistickými hráčmi.
Rovnako Erich Čomor, generálny riaditeľ skupiny Packeta, vyzdvihol zmysel zdieľania najväčšej siete výdajných boxov v Českej republike a na Slovensku, ktoré umožní zabrániť duplicite inštalácií a podporí udržateľný rozvoj infraštruktúry.
Doručovanie sa mení, zákazníci chcú flexibilitu
Prieskum DPD E-shopper Barometer ukazuje, že 51 % pravidelných online nakupujúcich si necháva aspoň občas doručiť balík do výdajného miesta a 31 % používa samoobslužné boxy, čo potvrdzuje rastúcu popularitu flexibilných možností doručenia.
DPD je súčasťou skupiny Geopost, najväčšej siete balíkovej prepravy v Európe, ktorá ponúka viac než 140 000 výdajných miest po celej Európe. Firma sa zároveň zaviazala k udržateľnosti a je prvým globálnym prepravcom, ktorý si stanovil cieľ dosiahnuť nulové emisie do roku 2040, čo potvrdila iniciatíva Science Based Targets initiative (SBTi).
V roku 2024 skupina Geopost zaznamenala tržby vo výške 15,8 miliardy eur a doručila 2,1 miliardy balíkov po celom svete.
Zdroj: SITA.sk - DPD spojila sily s Packetou, zákazníkom pribudne viac ako 3 700 výdajných miest a boxov po celom Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Dôchodkyňa uverila, že jej účet je napadnutý, vybrala úspory a išla ich odovzdať „bezpečnostnému pracovníkovi“
Len zhruba 30 % ľudí na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom má prácu