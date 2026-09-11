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11. septembra 2026
Dôchodok už vybavíte aj z domu, Sociálna poisťovňa spúšťa nové elektronické služby – VIDEO
Tagy: Dávky Digitalizácia Digitálne služby Dôchodky Elektronické služby elektronický účet poistenca EZdravie Materská dávka Online služby Tehotenská dávka
Potrebné dokumenty môže do svojej žiadosti doplniť elektronicky prostredníctvom elektronického účtu poistenca. Dôchodok si seniori už vybavia v Sociálnej ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Potrebné dokumenty môže do svojej žiadosti doplniť elektronicky prostredníctvom elektronického účtu poistenca.
Dôchodok si seniori už vybavia v Sociálnej poisťovni aj elektronicky, a to bez nutnosti osobnej návštevy pobočky. Sociálna poisťovňa totiž spúšťa nové elektronické služby, v rámci ktorých si poistenci jednoduchšie vybavia nielen dôchodok, ale aj tehotenské, materské či ďalšie dávky.
Na využívanie online služieb si však treba v Sociálnej poisťovni aktivovať elektronický účet poistenca (EÚP). O nových digitálnych službách informovali zástupcovia Sociálnej poisťovne. Nové elektronické služby zatiaľ fungujú v pilotnom duálnom režime, občania tak popri online službách môžu naďalej podávať žiadosti aj písomne poštou alebo osobne v pobočkách Sociálnej poisťovne.
Žiadatelia o dôchodok už nemusia nutne navštíviť pobočku, aby v nej spísali žiadosť. Ak majú aktívny elektronický účet poistenca, o dôchodok môžu požiadať aj elektronicky. V ňom nájdu potrebné formuláre s niektorými vopred vyplnenými údajmi. Návšteva pobočky už nie je nutná ani v prípade, ak musí žiadateľ doplniť obdobia chýbajúceho dôchodkového poistenia. Potrebné dokumenty môže do svojej žiadosti doplniť elektronicky prostredníctvom elektronického účtu poistenca.
„Zavádzame prvýkrát v histórii Sociálnej poisťovne možnosť podania žiadosti o všetky dôchodkové dávky v rámci online prostredia redizajnovaného EÚP účtu a to prostredníctvom interaktívnych eFormulárov pre všetky typy dôchodkových dávok,“ spresnil riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne Martin Hloušek. Dodal, že žiadatelia o dôchodok tu nájdu interaktívne formuláre podľa životnej situácie poistenca. Klienti po novom nemusia ani navštevovať banky s tlačivami na potvrdenie vlastníctva účtu, Sociálna poisťovňa si tieto údaje vymení priamo s bankou.
Vybaviť dôchodok jednoduchšie si po novom môžu aj tí poistenci, ktorí nevyužívajú elektronický účet poistenca alebo preferujú osobný kontakt. O dôchodok totiž môžu požiadať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Aj pri osobnom kontakte však už budú zamestnanci poisťovne využívať elektronickú žiadosť namiesto papierovej.
Digitalizácia služieb Sociálnej poisťovne sa však netýka len dôchodkov, jednoduchšie bude aj vybavenie tehotenských či materských dávok. Vo väčšine prípadov už nastávajúce mamičky nebudú musieť podávať osobnú žiadosť. Ak tehotenstvo lekár zaznamená v systéme elektronickej tehotenskej knižky, Sociálna poisťovňa tieto dáta automaticky využije na posúdenie nároku na dávku a následne ju klientke vyplatí.
Zmeny sú naviazané na zdieľanie dát zo systému eZdravie, nové služby sa budú preto pri nemocenských dávkach zavádzať postupne. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú čas na zapracovanie zmien do informačných systémov do konca januára 2027.
Sociálna poisťovňa digitalizuje aj ďalšie svoje služby, celkovo prináša 36 zlepšení, ktoré sa týkajú šiestich životných situácií. Klienti majú k dispozícii 25 eŽiadostí pre všetky kľúčové dávky, ako sú tehotenské, materské, ošetrovné, dávky v nezamestnanosti či všetky typy dôchodkov. Poisťovňa zjednodušila aj služby pre zamestnávateľov, pribudla elektronická registrácia zamestnávateľa a prvého zamestnanca či platobná brána pre úhradu poistného a nedoplatkov.
Klienti poisťovne môžu podávať vybrané žiadosti o dávky a iné služby elektronicky prostredníctvom vynoveného portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne, v časti elektronický účet poistenca. Podmienkou využívania účtu je jeho aktivácia. Zamestnávatelia majú prístup k novým aj pôvodným službám v elektronických službách odvádzateľa poistného. Digitalizácia služieb Sociálnej poisťovne bola podporená z plánu obnovy.
Zdroj: SITA.sk - Dôchodok už vybavíte aj z domu, Sociálna poisťovňa spúšťa nové elektronické služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dôchodok si seniori už vybavia v Sociálnej poisťovni aj elektronicky, a to bez nutnosti osobnej návštevy pobočky. Sociálna poisťovňa totiž spúšťa nové elektronické služby, v rámci ktorých si poistenci jednoduchšie vybavia nielen dôchodok, ale aj tehotenské, materské či ďalšie dávky.
Pilotný režim
Na využívanie online služieb si však treba v Sociálnej poisťovni aktivovať elektronický účet poistenca (EÚP). O nových digitálnych službách informovali zástupcovia Sociálnej poisťovne. Nové elektronické služby zatiaľ fungujú v pilotnom duálnom režime, občania tak popri online službách môžu naďalej podávať žiadosti aj písomne poštou alebo osobne v pobočkách Sociálnej poisťovne.
Žiadatelia o dôchodok už nemusia nutne navštíviť pobočku, aby v nej spísali žiadosť. Ak majú aktívny elektronický účet poistenca, o dôchodok môžu požiadať aj elektronicky. V ňom nájdu potrebné formuláre s niektorými vopred vyplnenými údajmi. Návšteva pobočky už nie je nutná ani v prípade, ak musí žiadateľ doplniť obdobia chýbajúceho dôchodkového poistenia. Potrebné dokumenty môže do svojej žiadosti doplniť elektronicky prostredníctvom elektronického účtu poistenca.
„Zavádzame prvýkrát v histórii Sociálnej poisťovne možnosť podania žiadosti o všetky dôchodkové dávky v rámci online prostredia redizajnovaného EÚP účtu a to prostredníctvom interaktívnych eFormulárov pre všetky typy dôchodkových dávok,“ spresnil riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne Martin Hloušek. Dodal, že žiadatelia o dôchodok tu nájdu interaktívne formuláre podľa životnej situácie poistenca. Klienti po novom nemusia ani navštevovať banky s tlačivami na potvrdenie vlastníctva účtu, Sociálna poisťovňa si tieto údaje vymení priamo s bankou.
Elektronická žiadosť namiesto papierovej
Vybaviť dôchodok jednoduchšie si po novom môžu aj tí poistenci, ktorí nevyužívajú elektronický účet poistenca alebo preferujú osobný kontakt. O dôchodok totiž môžu požiadať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Aj pri osobnom kontakte však už budú zamestnanci poisťovne využívať elektronickú žiadosť namiesto papierovej.
Digitalizácia služieb Sociálnej poisťovne sa však netýka len dôchodkov, jednoduchšie bude aj vybavenie tehotenských či materských dávok. Vo väčšine prípadov už nastávajúce mamičky nebudú musieť podávať osobnú žiadosť. Ak tehotenstvo lekár zaznamená v systéme elektronickej tehotenskej knižky, Sociálna poisťovňa tieto dáta automaticky využije na posúdenie nároku na dávku a následne ju klientke vyplatí.
Zmeny sú naviazané na zdieľanie dát zo systému eZdravie, nové služby sa budú preto pri nemocenských dávkach zavádzať postupne. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú čas na zapracovanie zmien do informačných systémov do konca januára 2027.
Sociálna poisťovňa digitalizuje aj ďalšie svoje služby, celkovo prináša 36 zlepšení, ktoré sa týkajú šiestich životných situácií. Klienti majú k dispozícii 25 eŽiadostí pre všetky kľúčové dávky, ako sú tehotenské, materské, ošetrovné, dávky v nezamestnanosti či všetky typy dôchodkov. Poisťovňa zjednodušila aj služby pre zamestnávateľov, pribudla elektronická registrácia zamestnávateľa a prvého zamestnanca či platobná brána pre úhradu poistného a nedoplatkov.
Klienti poisťovne môžu podávať vybrané žiadosti o dávky a iné služby elektronicky prostredníctvom vynoveného portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne, v časti elektronický účet poistenca. Podmienkou využívania účtu je jeho aktivácia. Zamestnávatelia majú prístup k novým aj pôvodným službám v elektronických službách odvádzateľa poistného. Digitalizácia služieb Sociálnej poisťovne bola podporená z plánu obnovy.
Zdroj: SITA.sk - Dôchodok už vybavíte aj z domu, Sociálna poisťovňa spúšťa nové elektronické služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dávky Digitalizácia Digitálne služby Dôchodky Elektronické služby elektronický účet poistenca EZdravie Materská dávka Online služby Tehotenská dávka
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