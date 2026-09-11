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11. septembra 2026

SAK odmietla sťažnosť Šutaja Eštoka na advokáta Kubinu, jeho výroky označila za prípustnú kritiku verejne činných osôb


Tagy: Advokát disciplinárne stíhanie Minister vnútra SR Sťažnosť

Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory nenašla dôvod na začatie disciplinárneho konania. Slovenská advokátska komora (SAK) odmietla ...



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68558966cb9aa110732653 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory nenašla dôvod na začatie disciplinárneho konania.


Slovenská advokátska komora (SAK) odmietla sťažnosť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na advokáta Petra Kubinu. Na sociálnej sieti o tom informoval Kubina. Ako pripomenul v statuse, ešte v apríli tohto roka naňho šéf rezortu vnútra Šutaj Eštok podal sťažnosť na SAK, v ktorej žiadal jeho disciplinárne stíhanie za výroky, ktoré sa ministrovi nepáčili, pretože mu pripomínali súdne prehry s jeho klientmi.

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„Túto svoju osobnú sťažnosť podal pod hlavičkou Ministerstva vnútra SR a rozsiahlo ju medializoval. Stalo sa tak približne v čase, keď s podobne šikanóznou sťažnosťou na mňa pohorel jeho podriadený - riaditeľ Úradu inšpekčnej služby (Branislav) Zurian. Uplynul odvtedy nejaký čas, za ktorý zoznam jeho súdnych prehier narástol viac než úroda na slovenských poliach počas extrémneho sucha,” uviedol Kubina dodávajúc, že nezvykne zverejňovať výsledky svojich disciplinárnych vecí, no keďže minister v čase podania sťažnosti túto rozsiahlo zverejnil a medializoval, národ si podľa advokáta zaslúži dostať informáciu o tom, ako tento pokus dopadol.

Odmietnutie sťažnosti


„Pokus Matúša Šutaja Eštoka šikanovať nepohodlného advokáta pre výkon jeho povolania dopadol presne tak, ako obvykle dopadajú všetky súdne a iné obdobné konania menovaného,” napísal Kubina. Doplnil, že Revízna komisia SAK ministrovu sťažnosť odmietla ako neopodstatnenú.

„Vyjadrenia advokáta možno charakterizovať ako hodnotiace úsudky a nie skutkové tvrdenia. Z kontextu vyjadrení advokáta možno uzavrieť, že existuje dostatočný skutkový základ v podobe citovaných súdnych rozhodnutí pre hodnotiace úsudky, ktoré advokát uvádza. Vo vyjadreniach advokáta možno identifikovať kritiku verejne činných osôb - politikov za prejavy vo verejnej debate. Revízna komisia SAK nie je oprávnená vyvodiť z predmetných vyjadrení dôvody na začatie disciplinárneho konania najmä z dôvodu, že je povinná rešpektovať právo na slobodu prejavu pri diskusii o otázkach verejného záujmu. Každý, kto pôsobí vo verejnom priestore, vrátane oblastí politiky a výkonnej moci, sa dobrovoľne vystavuje kontrole verejnosti a je povinný znášať kritiku, ktorá je častokrát tvrdšia ako kritika v bežnom súkromnom profesionálnom pôsobení,“ citoval v statuse záver komisie Kubina.

Dodržiavanie zákonnosti


Šutajovi Eštokovi následne odporučil, aby sa v budúcnosti sústredil na dodržiavanie zákonnosti vo svojom rezorte. „Takú koncentráciu nezákonností (dnes už pravidelne potvrdzovaných právoplatnými rozhodnutiami súdov, naposledy včera), akú vidíme v podaní jeho samého a jeho podriadených, podľa mojej pamäťovej stopy Slovensko ešte nezažilo,” uviedol Kubina.


Zdroj: SITA.sk - SAK odmietla sťažnosť Šutaja Eštoka na advokáta Kubinu, jeho výroky označila za prípustnú kritiku verejne činných osôb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Advokát disciplinárne stíhanie Minister vnútra SR Sťažnosť
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