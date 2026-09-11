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Lidl sa oplatí: Cenový líder dlhodobo zlacňuje stovky ďalších produktov
Veľká časť rodinných rozpočtov slovenských domácností dlhodobo smeruje na nákup potravín. V čase, keď mnohé rodiny musia počítať každé euro, prichádza diskontný reťazec Lidl s jasným ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Veľká časť rodinných rozpočtov slovenských domácností dlhodobo smeruje na nákup potravín.
V čase, keď mnohé rodiny musia počítať každé euro, prichádza diskontný reťazec Lidl s jasným signálom a zlacňuje ďalšie stovky produktov. Nie na pár dní a iba pre niektoré predajne. Dlhodobo, pre všetkých a bez kompromisov v kvalite. Cenový líder dokazuje, že výhodné produkty musia byť dostupné pre každého.
Čísla hovoria jasnou rečou. Podľa dát Štatistického úradu SR minú slovenské domácnosti na potraviny a nealkoholické nápoje v priemere až 26,3 % zo svojho celkového rozpočtu. V porovnaní s krajinami Európskej únie tak Slovensko patrí medzi tie s najvyššou finančnou záťažou v súvislosti s nákupom potravín.
Diskont si túto situáciu uvedomuje a prichádza s ďalším výrazným zlacňovaním. Cenový líder* znižuje ceny ďalších stoviek produktov naprieč sortimentom, a to až do výšky 30 %. Znížené ceny nájdete naprieč ponukou od čerstvých produktov, akými sú pečivo, mäso a mliečne výrobky, až po trvanlivé produkty, mrazené potraviny, nápoje a drogériu.
Obľúbená klasika, akou je maslový croissant, tak napríklad aktuálne stojí už len 0,29 € (-35 %), kým cena toastového chleba klesla o 25 % na 1,09 €. Výraznou úpravou cien prešiel aj základ slovenskej kuchyne – vajcia. Reťazec pristúpil k zníženiu cien viacerých alternatív, či už ide o podstielkový chov alebo voľný výbeh. Nechýbajú ani mliečne produkty či syry, ako napríklad Gouda, kyslá smotana alebo smotana na šľahanie.
Nejde pritom o žiadnu krátkodobú kampaň či víkendovú akciu, ale o dlhodobé rozhodnutie, ktorým diskont reaguje na pretrvávajúce finančné zaťaženie domácností a zvyšuje kúpnu silu svojich zákazníkov.
"Sme zodpovedným partnerom slovenských domácností a môžu sa na nás spoľahnúť aj v náročných časoch. Vďaka našej efektivite, optimalizácii procesov a dlhodobým vzťahom s dodávateľmi dokážeme prinášať ten najlepší pomer ceny a kvality. Naším cieľom je, aby si kvalitné potraviny mohol dovoliť skutočne každý a ako líder na trhu takto pomôžeme miliónom našich zákazníčok a zákazníkov," vysvetľuje Jörg Herwig, konateľ pre rezort nákupu Lidl Slovenská republika.
Kým mnohé firmy hľadajú spôsoby, ako optimalizovať svoje marže, Lidl sa rozhodol masívne investovať do dlhodobého zníženia cien pre svojich zákazníkov. A robí to bez akýchkoľvek kompromisov v kvalite produktov. Nie je tajomstvom, že k tlmeniu inflácie reťazec prispieva dlhodobo.
Tento krok zároveň podčiarkuje prísľub diskontu: "Lidl sa oplatí". Vďaka pestrému sortimentu produktov s najlepším pomerom ceny a kvality zostáva Lidl spoľahlivým partnerom pre zákazníkov v každom aspekte ich života. V časoch poznačených infláciou a neistotou ukazuje svojim zákazníkom, že citeľné zníženie cien môže byť realitou. Lidl tak opäť zdôrazňuje svoju líderskú pozíciu a zároveň ponúka miliónom Slovákom a Slovenkám finančnú úľavu v ich každodennom živote.
*Potvrdzuje to prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia, s.r.o., realizovaný v období od 14.7. do 20.7.2026 na vzorke 2001 respondentov. Na otázku, ktorý z obchodných reťazcov na Slovensku považujú za cenového lídra, uviedlo spontánne najviac - až 39 % opýtaných - práve Lidl.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl sa oplatí: Cenový líder dlhodobo zlacňuje stovky ďalších produktov © SITA Všetky práva vyhradené.
V čase, keď mnohé rodiny musia počítať každé euro, prichádza diskontný reťazec Lidl s jasným signálom a zlacňuje ďalšie stovky produktov. Nie na pár dní a iba pre niektoré predajne. Dlhodobo, pre všetkých a bez kompromisov v kvalite. Cenový líder dokazuje, že výhodné produkty musia byť dostupné pre každého.
Pätina príjmov ide na jedlo
Čísla hovoria jasnou rečou. Podľa dát Štatistického úradu SR minú slovenské domácnosti na potraviny a nealkoholické nápoje v priemere až 26,3 % zo svojho celkového rozpočtu. V porovnaní s krajinami Európskej únie tak Slovensko patrí medzi tie s najvyššou finančnou záťažou v súvislosti s nákupom potravín.
Dlhodobé zlacňovanie namiesto krátkodobých akcií
Diskont si túto situáciu uvedomuje a prichádza s ďalším výrazným zlacňovaním. Cenový líder* znižuje ceny ďalších stoviek produktov naprieč sortimentom, a to až do výšky 30 %. Znížené ceny nájdete naprieč ponukou od čerstvých produktov, akými sú pečivo, mäso a mliečne výrobky, až po trvanlivé produkty, mrazené potraviny, nápoje a drogériu.
Obľúbená klasika, akou je maslový croissant, tak napríklad aktuálne stojí už len 0,29 € (-35 %), kým cena toastového chleba klesla o 25 % na 1,09 €. Výraznou úpravou cien prešiel aj základ slovenskej kuchyne – vajcia. Reťazec pristúpil k zníženiu cien viacerých alternatív, či už ide o podstielkový chov alebo voľný výbeh. Nechýbajú ani mliečne produkty či syry, ako napríklad Gouda, kyslá smotana alebo smotana na šľahanie.
Nejde pritom o žiadnu krátkodobú kampaň či víkendovú akciu, ale o dlhodobé rozhodnutie, ktorým diskont reaguje na pretrvávajúce finančné zaťaženie domácností a zvyšuje kúpnu silu svojich zákazníkov.
"Sme zodpovedným partnerom slovenských domácností a môžu sa na nás spoľahnúť aj v náročných časoch. Vďaka našej efektivite, optimalizácii procesov a dlhodobým vzťahom s dodávateľmi dokážeme prinášať ten najlepší pomer ceny a kvality. Naším cieľom je, aby si kvalitné potraviny mohol dovoliť skutočne každý a ako líder na trhu takto pomôžeme miliónom našich zákazníčok a zákazníkov," vysvetľuje Jörg Herwig, konateľ pre rezort nákupu Lidl Slovenská republika.
Nakupovať v Lidli sa oplatí
Kým mnohé firmy hľadajú spôsoby, ako optimalizovať svoje marže, Lidl sa rozhodol masívne investovať do dlhodobého zníženia cien pre svojich zákazníkov. A robí to bez akýchkoľvek kompromisov v kvalite produktov. Nie je tajomstvom, že k tlmeniu inflácie reťazec prispieva dlhodobo.
Tento krok zároveň podčiarkuje prísľub diskontu: "Lidl sa oplatí". Vďaka pestrému sortimentu produktov s najlepším pomerom ceny a kvality zostáva Lidl spoľahlivým partnerom pre zákazníkov v každom aspekte ich života. V časoch poznačených infláciou a neistotou ukazuje svojim zákazníkom, že citeľné zníženie cien môže byť realitou. Lidl tak opäť zdôrazňuje svoju líderskú pozíciu a zároveň ponúka miliónom Slovákom a Slovenkám finančnú úľavu v ich každodennom živote.
*Potvrdzuje to prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia, s.r.o., realizovaný v období od 14.7. do 20.7.2026 na vzorke 2001 respondentov. Na otázku, ktorý z obchodných reťazcov na Slovensku považujú za cenového lídra, uviedlo spontánne najviac - až 39 % opýtaných - práve Lidl.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl sa oplatí: Cenový líder dlhodobo zlacňuje stovky ďalších produktov © SITA Všetky práva vyhradené.
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