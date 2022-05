Festival Rock pod Kameňom zverejnil kompletný, dvojdňový hudobný program

Fínske duo

Tublatanka a Peter Nagy



Rock pod Kameňom 2022 - kompletný hudobný program



piatok - 12 august 2022



15:00 – Otvorenie areálu



15:50 – 16:30 Shattered Mind



17:00 – 17:45 ČAD



18:15 – 19:15 Infected Rain (MLD)



20:00 – 21:00 Peter Nagy



21:30 – 22:30 Zdob Si Zdub (MLD)



23:10 – 00:10 Destruction (GER)



00:40 – 01:20 Castaway



sobota 13. august 2022



13:00 – 13:35 Vlado Bučko & Band



14:05 – 14:40 Rawsonic



15:10 – 15:50 Juodvarnis (LTU)



16:20 – 17:00 Ramchat



17:30 – 18:30 Rhapsody Of Fire (ITA)



19:10 – 20:10 Tublatanka



21:00 – 22:10 Tarja (FIN)



22:50 – 23:50 Korpiklaani (FIN)



00:20 – 01:00 – The Now



15:00 – Otvorenie areálu15:50 – 16:30 Shattered Mind17:00 – 17:45 ČAD18:15 – 19:15 Infected Rain (MLD)20:00 – 21:00 Peter Nagy21:30 – 22:30 Zdob Si Zdub (MLD)23:10 – 00:10 Destruction (GER)00:40 – 01:20 Castaway13:00 – 13:35 Vlado Bučko & Band14:05 – 14:40 Rawsonic15:10 – 15:50 Juodvarnis (LTU)16:20 – 17:00 Ramchat17:30 – 18:30 Rhapsody Of Fire (ITA)19:10 – 20:10 Tublatanka21:00 – 22:10 Tarja (FIN)22:50 – 23:50 Korpiklaani (FIN)00:20 – 01:00 – The Now

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Dvojdňový hudobný festival Rock pod Kameňom sa tento rok uskutoční pod taktovkou nového organizátora po prvýkrát na novom mieste a to v Amfiteátri Zemplínska šírava 12. a 13. augusta 2022. Prvé mená interpretov, ktorí vdýchnu Šírave rockovú atmosféru, sú známe už nejaký ten piatok. Usporiadatelia jednej z najväčších rockových osláv aktuálne zverejnili kompletný hudobný program.„Do festivalu ostávajú 3 mesiace a povedali sme si, že nie je na čo čakať a predstavíme kompletný line-up, už aj s časovým harmonogramom. Ako sme sľúbili, bude to zmes tých najrôznejších žánrov rocku a metalu, takže sa tešíme, že môžeme priniesť zážitok naozaj širokej verejnosti,“ vyjadril sa Michal Latta, jeden z trojice organizátorov podujatia, ktorý zastrešuje produkciu.12. a 13. augusta 2022 sa v krásnom prostredí Zemplínskej šíravy predstaví mnoho skvelých interpretov. Zo zahraničia si to na východ Slovenska namieri skupina, folk metalová stálica bude spolu sna festivale tvoriť fínske duo sobotňajšieho večera. Zastúpenie Moldavy bude na festivale taktiež dvojnásobné.Živelnýchdoplní čoraz populárnejšia a obľúbenejšia formácia. Na čele tohto nu/alternative metalového zoskupenia stojí charizmatická frontmanka Elena Cataraga s umeleckým pseudonymom Lena Scissorhands.Obe kapely sa fanúšikom predstavia v piatkový večer. O poriadny bengál sa v piatok postarajú, ktorých netreba fanúšikom starého poctivého thrash metalu predstavovať.Táto nemecká banda oslavuje tento rok už neuveriteľných 40 rokov od založenia a na Slovensko odkázali: „Fantastická správa! Toto leto sa vrátime na Slovensko a rozbijeme sa na festivale Rock pod Kameňom 12. augusta! Vidíme sa čoskoro!“ Na festivale bude mať zastúpenie aj Litva a to vďaka dark metalovej kapele Juodvarnis, ktorá to rozbalí taktiež v sobotu ako aj talianskiSobota bude patriť aj azda najznámejšej slovenskej rockovej kapele, ktorá publiku ponúkne svoje najväčšie hity. V piatkový večer hlavný stage time ovládne ďalšia domáca legenda.svoje najznámejšie pop-rockové piesne pred návštevníkmi Rock pod Kameňom tento rok zahrá už po tretíkrát od založenia festivalu.Slovenskú metalovú vlajku v priebehu dvoch dní pozdvihnú, metalisti, či ďalšie zoskupenia ako, čiNávštevníci pripravovanej rockovej nálože sa vďaka zverejnenému hudobnému programu môžu tešiť na naozaj kvalitne strávené dva dni plné skvelej muziky. Vstupenky na podujatie Rock pod Kameňom 2022 sú dostupné v sieťach Maxiticket a Ticketportal a na oficiálnom webe festivalu www.rockpodkamenom.sk