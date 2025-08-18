Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 18.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. augusta 2025

Dodanie nových hasičských áut sa oneskorilo pre podnet na kontrolu, tá porušenia nezistila


Tagy: hasičské auto Verejné obstarávanie

Dodanie nových zásahových vozidiel pre Hasičský a záchranný zbor pozdržal podnet na kontrolu verejného obstarávania, ktorý



Zdieľať
67974f32e8796259963317 676x451 18.8.2025 (SITA.sk) - Dodanie nových zásahových vozidiel pre Hasičský a záchranný zbor pozdržal podnet na kontrolu verejného obstarávania, ktorý Úradu pre verejné obstarávanie podal bývalý minister vnútra a v súčasnosti opozičný poslanec Roman Mikulec (hnutie Slovensko). Zdôraznilo to Ministerstvo vnútra SR s tým, že kontrola nakoniec neodhalila v obstarávaní žiadne nezrovnalosti.

Kontrola verejného obstarávania


Poukázal pri tom na to, že dodanie troch zodolnených cisternových striekačiek v hodnote 3 340 080 eur a siedmych veľkokapacitných cisternových striekačiek za 5 057 577 eur bolo už preplatené z prostriedkov Európskej únie.

Kontrola bola ukončená 7. apríla 2025 a jej výsledok doručený 8. apríla 2025 potvrdil, že ministerstvo vnútra nepochybilo a postupovalo v plnom súlade so zákonom," uviedlo ministerstvo s tým, že kontrola obstarávanie hasičských áut pozdržala o niekoľko mesiacov.

Odovzdanie ďalšieho vozidla


Hasičskému a záchrannému zboru bolo v rámci obstarávania doteraz odovzdané jedno testovacie vozidlo v hodnote 574 243 eur, ktoré bolo uhradené z prostriedkov ministerstva vnútra, keďže v čase jeho dodania ešte nebola ukončená kontrola Úradu pre verejné obstarávanie.

Druhé vozidlo bude Hasičskému a záchrannému zboru odovzdané do konca augusta a od septembra sa začnú pravidelné dodávky ďalších vozidiel," zdôraznil rezort vnútra.

Dodanie kritizovalo hnutie Slovensko


Oneskorenie dodania hasičských vozidiel kritizovalo práve opozičné hnutie Slovensko.

Podľa Mikulca totiž zatiaľ bolo rezortu dodané len jedno vozidlo, hoci podľa rámcovej dohody na zabezpečenie celkovo 80 vozidiel ich malo byť momentálne k dispozícii už viac ako 60.

Žiadne vozidlá na staniciach HaZZ dodané nie sú," vyhlásil Mikulec.


Zdroj: SITA.sk - Dodanie nových hasičských áut sa oneskorilo pre podnet na kontrolu, tá porušenia nezistila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hasičské auto Verejné obstarávanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Už rok sa v Kauflande nakupuje bez rušivých zvukov. Tichú hodinku si obľúbili zákazníci aj odborníci na duševné zdravie
<< predchádzajúci článok
Zníženie počtu krajov nie je konsolidačným opatrením, podľa ÚMS by mala vláda začať s úsporou v štátnej správe

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 