|
18. augusta 2025
Dodanie nových hasičských áut sa oneskorilo pre podnet na kontrolu, tá porušenia nezistila
Dodanie nových zásahových vozidiel pre Hasičský a záchranný zbor pozdržal podnet na kontrolu verejného obstarávania, ktorý
18.8.2025 (SITA.sk) - Dodanie nových zásahových vozidiel pre Hasičský a záchranný zbor pozdržal podnet na kontrolu verejného obstarávania, ktorý Úradu pre verejné obstarávanie podal bývalý minister vnútra a v súčasnosti opozičný poslanec Roman Mikulec (hnutie Slovensko). Zdôraznilo to Ministerstvo vnútra SR s tým, že kontrola nakoniec neodhalila v obstarávaní žiadne nezrovnalosti.
Poukázal pri tom na to, že dodanie troch zodolnených cisternových striekačiek v hodnote 3 340 080 eur a siedmych veľkokapacitných cisternových striekačiek za 5 057 577 eur bolo už preplatené z prostriedkov Európskej únie.
„Kontrola bola ukončená 7. apríla 2025 a jej výsledok doručený 8. apríla 2025 potvrdil, že ministerstvo vnútra nepochybilo a postupovalo v plnom súlade so zákonom," uviedlo ministerstvo s tým, že kontrola obstarávanie hasičských áut pozdržala o niekoľko mesiacov.
Hasičskému a záchrannému zboru bolo v rámci obstarávania doteraz odovzdané jedno testovacie vozidlo v hodnote 574 243 eur, ktoré bolo uhradené z prostriedkov ministerstva vnútra, keďže v čase jeho dodania ešte nebola ukončená kontrola Úradu pre verejné obstarávanie.
„Druhé vozidlo bude Hasičskému a záchrannému zboru odovzdané do konca augusta a od septembra sa začnú pravidelné dodávky ďalších vozidiel," zdôraznil rezort vnútra.
Oneskorenie dodania hasičských vozidiel kritizovalo práve opozičné hnutie Slovensko.
Podľa Mikulca totiž zatiaľ bolo rezortu dodané len jedno vozidlo, hoci podľa rámcovej dohody na zabezpečenie celkovo 80 vozidiel ich malo byť momentálne k dispozícii už viac ako 60.
„Žiadne vozidlá na staniciach HaZZ dodané nie sú," vyhlásil Mikulec.
Zdroj: SITA.sk - Dodanie nových hasičských áut sa oneskorilo pre podnet na kontrolu, tá porušenia nezistila © SITA Všetky práva vyhradené.
