Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
Už rok sa v Kauflande nakupuje bez rušivých zvukov. Tichú hodinku si obľúbili zákazníci aj odborníci na duševné zdravie
Hodina ticha denne zákazníkom spríjemňuje nakupovanie a zároveň ich odľahčuje od množstva zvukových stimulov, ktorým sú neustále vystavovaní. Každý deň, od 11:00 hod. do 12:00 ...
Zdroj: SITA.sk - Už rok sa v Kauflande nakupuje bez rušivých zvukov. Tichú hodinku si obľúbili zákazníci aj odborníci na duševné zdravie © SITA Všetky práva vyhradené.
Každý deň, od 11:00 hod. do 12:00 hod., stíchnu všetky Kaufland predajne po celom Slovensku. Tento krok ocenili mnohí zákazníci, najmä však tí, ktorí hluk a všadeprítomné ruchy vnímajú o čosi citlivejšie. "S radosťou vítame iniciatívu vyhradiť čas na nakupovanie bez hudby a reklamných spotov. Tichá hodinka bez zvukových stimulov prináša deťom a dospelým s hypersenzitivitou na hluk nákupy bez zvýšeného stresu. Ďakujeme spoločnosti Kaufland, že jej záleží na duševnom zdraví všetkých zákazníkov a že je každý deň pozitívnym príkladom podpory inklúzie ľudí s neurologickou inakosťou," hovorí Martin Budaj, zakladateľ OZ Modrá hliadka.
Čo je Tichá hodinka?
Je to čas, kedy je vo všetkých Kaufland predajniach znížená hlasitosť hudby a oznamov. Táto iniciatíva bola spustená 15. augusta 2024, aby bolo nakupovanie príjemnejšie pre zákazníkov s citlivosťou na hluk, ako sú napríklad autisti. Takisto umožňuje všetkým, ktorí si chcú nerušene nakúpiť, urobiť tak v pokoji a tichu.
Zákazníci jedného z najväčších predajcov potravín už rok dostávajú ticho spolu s nákupom úplne zadarmo. "Podpore fyzického i duševného zdravia sa v spoločnosti Kaufland venujeme už dlhodobo. Pred rokom sme sa rozhodli vypnúť všetku hudbu aj zvukové reklamné spoty, aby si nielen naši zákazníci, ale aj naši kolegovia v predajniach mohli aspoň na chvíľu oddýchnuť od množstva stimulov z okolitého prostredia. Táto iniciatíva sa stretla s mimoriadne pozitívnou odozvou, z čoho sa tešíme, a v tichých nákupoch pokračujeme aj naďalej,"vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Ticho znižuje stres a zlepšuje koncentráciu
Ak na sebe spozorujete precitlivenosť na zvuky a pachy, strácate schopnosť sústredenia a koncentrácie či pociťujete nervozitu, únavu, vyčerpanie, mali by ste spozornieť. Možno je okolo vás príliš veľa hluku. Ticho má podľa Ligy za duševné zdravie SR naopak významný pozitívny vplyv na náš mozog, pomáha znižovať hladinu stresových hormónov, môže tiež podporovať regeneráciu mozgových buniek. Umožňuje nám lepšie sa sústrediť, čo vedie k vyššej produktivite a efektivite pri akejkoľvek činnosti, ktorú práve vykonávame. Je preto dôležité dopriať si každý deň aspoň malú tichú chvíľku. Napríklad aj počas nákupu potravín v Kauflande.
Zdroj: SITA.sk - Už rok sa v Kauflande nakupuje bez rušivých zvukov. Tichú hodinku si obľúbili zákazníci aj odborníci na duševné zdravie © SITA Všetky práva vyhradené.
