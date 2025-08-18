Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

18. augusta 2025

Zníženie počtu krajov nie je konsolidačným opatrením, podľa ÚMS by mala vláda začať s úsporou v štátnej správe


Zníženie počtu krajov nie je konsolidačným opatrením, Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí so



tsk_dsc6237 676x463 18.8.2025 (SITA.sk) - Zníženie počtu krajov nie je konsolidačným opatrením, Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí so Slovenskou národnou stranou (SNS). Zdôraznila, že nebude podporovať nesystémové ad hoc návrhy vládnucich politických strán, ktoré nie sú podložené odbornými analýzami, zvyšujú riziko ďalšej centralizácie a môžu prispieť k snahám o návrat autokracie.


Roky a systematicky apelujeme na štát a politické strany, aby pokračovali v procese decentralizácie štátu. Vytvoria sa tak predpoklady pre lepšie využitie ľudského a prírodného potenciálu Slovenska, rast ekonomiky miest, obcí a celého štátu," uviedla ÚMS.

S konsolidáciou by mala vláda začať v štátnej správe


Únia nesúhlasí s tvrdeniami SNS o tom, že štyri kraje rešpektujú históriu regiónov Slovenska. Naviac sú podľa ÚMS nevhodným riešením pre druhú úroveň územnej samosprávy. Rovnako nesúhlasia s prezentovanou úsporou verejných financií vďaka zníženiu počtu samosprávnych krajov.

Ak chce vládna koalícia konsolidovať, mala by v prvom rade začať v štátnej správe. Môže redukovať výdavky ústredných orgánov štátnej správy, ich organizácií, ale v rámci miestnej všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, čo je v jej plnej kompetencií," zdôraznila ÚMS. Prezident ÚMS Richard Rybníček doplnil, že kľúčovou podmienkou reformy verejnej správy je jasná vízia budúcnosti Slovenska, z ktorej vyplynie aj štruktúra verejnej správy, s jasnou deľbou právomocí, zodpovednou za jej realizáciu. ÚMS podľa neho od začiatku hovorí o decentralizovanom spôsobe spravovania štátu a za presun právomocí a zodpovedností bližšie k občanom.

Roky vyzývame vládne koalície na diskusiu o zmene spravovania štátu a o pokračovaní reformy verejnej správy. Skutočná reforma však nezačne pri nepremyslených pokusoch a vyhláseniach. ÚMS je na odbornú diskusiu pripravená," uzavrel Rybníček.

Návrh národniarov


SNS navrhla na koaličnej rade redukciu vyšších územných celkov z ôsmich na štyri. Model by podľa národniarov vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny: Bratislava – Západ – Stred – Východ.

Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít, efektívnejšiu správu prostredníctvom kumulácie kompetencií a presun časti výkonu správy na okresné úrady v krajských mestách, čím by sa priblížili služby občanom a zjednodušila administratíva.

SNS týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok presadzovať zodpovedné hospodárenie so štátnymi financiami, efektívny výkon verejnej správy a návrat k osvedčenému historickému modelu, ktorý je občanom prirodzene blízky," uviedli národniari.

Zdroj: SITA.sk - Zníženie počtu krajov nie je konsolidačným opatrením, podľa ÚMS by mala vláda začať s úsporou v štátnej správe © SITA Všetky práva vyhradené.

