 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2025

Minister spravodlivosti Susko vymenoval nových notárov – FOTO


Minister spravodlivosti SR Boris Susko vymenoval úspešných absolventov výberového konania do funkcie notára. Informoval o tom z tlačového oddelenia rezortu



544825047_1183211043834477_8812069024584845842_n 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti SR Boris Susko vymenoval úspešných absolventov výberového konania do funkcie notára. Informoval o tom z tlačového oddelenia rezortu Dalibor Skladan. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 320 notárov. Uchádzači o notársku profesiu musia najprv získať akademické vzdelanie, následne absolvovať koncipientsku prax, uspieť na notárskych skúškach a uspieť vo výberovom konaní. Podstatná časť ich agendy pozostáva z poskytovania notárskych služieb, ako aj rozhodovania v dedičských veciach.


Susko počas slávnostného aktu pripomenul, že notárska profesia je v našich právnych dejinách jednou z najstarších a najvznešenejších. „Od svojho vzniku slúžila ako záruka spravodlivosti, rovnosti a právnej istoty. Notári sú nielen všestrannými odborníkmi, ale aj ochrancami práv občanov,“ vyhlásil. Notári musia podľa jeho slov nielen ovládať právne predpisy, ale aj rozumieť ľudským osudom a potrebám tých, ktorí s ich službami prichádzajú do kontaktu.

Podľa prezidenta Notárskej komory Slovenskej republiky Miroslava Gregora v posledných rokoch dochádza k výraznej generačnej výmene medzi notármi, o čom svedčí aj záujem o nové miesta z radov mladších kolegov.

Zdroj: SITA.sk - Minister spravodlivosti Susko vymenoval nových notárov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

