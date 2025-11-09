Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

09. novembra 2025

Dodávky elektriny obmedzili vo väčšine regiónov Ukrajiny, obyvatelia môžu byť bez prúdu až 16 hodín


Dodávky elektriny budú v nedeľu vo väčšine regiónov Ukrajiny obmedzené na osem až šestnásť hodín denne. Uviedol to štátny prevádzkovateľ prenosovej sústavy



cop29_climate_summit_45857 676x451 9.11.2025 (SITA.sk) - Dodávky elektriny budú v nedeľu vo väčšine regiónov Ukrajiny obmedzené na osem až šestnásť hodín denne. Uviedol to štátny prevádzkovateľ prenosovej sústavy Ukrenergo. Vykonávať sa budú opravy po ruskom raketovom útoku a zdroje energie budú presmerované.


Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Grynčuková v sobotu večer uviedla, že hoci sa situácia po útoku na energetiku, ktorý sa odohral v noci na sobotu, do istej miery stabilizovala, Kyjevská, Dnepropetrovská, Donecká, Charkovská, Poltavská, Černihivská a Sumská oblasť by mohli naďalej zažívať pravidelné výpadky prúdu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Ruské útoky prerušili dodávky elektriny, tepla a vody vo viacerých mestách a štátna elektrárenská spoločnosť Centerenergo upozornila, že jej výrobná kapacita „je na nule“.




„Bezprecedentný počet rakiet a veľké množstvo dronov, niekoľko za minútu, cielilo na tie isté tepelné elektrárne, ktoré sme obnovili po ničivom útoku v roku 2024,“ uviedla spoločnosť Centerenergo vo vyhlásení.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Černihivská oblasť Charkovská oblasť Dnepropetrovská oblasť dodávky energií donecká oblasť Elektrina Obmedzenia Poltavská oblasť rusko-ukrajinský konflikt Sumská oblasť vojna na Ukrajine
