|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 9.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Teodor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. novembra 2025
Odborníci diskutovali o obchodovaní s ľuďmi a zneužívaní technológií, vrátane umelej inteligencie
Obchodovanie s ľuďmi sa stáva čoraz sofistikovanejším a nebezpečnejším fenoménom. Moderné technológie, vrátane umelej inteligencie, ...
Zdieľať
9.11.2025 (SITA.sk) - Obchodovanie s ľuďmi sa stáva čoraz sofistikovanejším a nebezpečnejším fenoménom. Moderné technológie, vrátane umelej inteligencie, dnes páchateľom umožňujú verbovať, manipulovať či zneužívať obete v online priestore s nebývalou efektivitou.
Na hrozby upozornili odborníci počas dvojdňového vzdelávacieho podujatia, ktoré sa uskutočnilo 3. a 4. novembra v Omšení. „Bolo zamerané na prehĺbenie poznatkov z aplikačnej praxe v oblasti odhaľovania, dokazovania a trestného stíhania trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 Trestného zákona," informuje Justičná akadémia SR na svojom webe.
Účastníci sa oboznámili s aktuálnymi trendmi v oblasti trestnoprávneho postihu tejto závažnej trestnej činnosti, ako aj s právnym rámcom Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
Ako priblížila Justičná akadémia SR, súčasťou programu boli odborné výklady a prezentácie zamerané na identifikáciu jednotlivých foriem páchania obchodovania s ľuďmi, najmä nútenú prácu a sexuálne vykorisťovanie, ako aj na otázky súvisiace s prevádzačstvom, výnosmi z trestnej činnosti a ich odoberaním.
„Druhá časť programu sa venovala problematike využívania moderných technológií a umelej inteligencie pri páchaní, odhaľovaní a dokazovaní tejto trestnej činnosti," uvádza ďalej Justičná akadémia SR s tým, že sa diskutovalo o právnych, technických a dôkazných výzvach, ktorým čelia prokurátori a sudcovia pri práci s digitálnymi dôkazmi a cezhraničnou spoluprácou.
Podujatie svojou prítomnosťou poctila aj Lucia Kurilovská, štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR a národná koordinátorka pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Medzi lektormi podujatia boli Zuzana Király, Peter Golha, Viliam Loda a tiež Maarten Noordzij, expert nominovaný OBSE.
Zdroj: SITA.sk - Odborníci diskutovali o obchodovaní s ľuďmi a zneužívaní technológií, vrátane umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
Na hrozby upozornili odborníci počas dvojdňového vzdelávacieho podujatia, ktoré sa uskutočnilo 3. a 4. novembra v Omšení. „Bolo zamerané na prehĺbenie poznatkov z aplikačnej praxe v oblasti odhaľovania, dokazovania a trestného stíhania trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 Trestného zákona," informuje Justičná akadémia SR na svojom webe.
Účastníci sa oboznámili s aktuálnymi trendmi v oblasti trestnoprávneho postihu tejto závažnej trestnej činnosti, ako aj s právnym rámcom Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
Ako priblížila Justičná akadémia SR, súčasťou programu boli odborné výklady a prezentácie zamerané na identifikáciu jednotlivých foriem páchania obchodovania s ľuďmi, najmä nútenú prácu a sexuálne vykorisťovanie, ako aj na otázky súvisiace s prevádzačstvom, výnosmi z trestnej činnosti a ich odoberaním.
„Druhá časť programu sa venovala problematike využívania moderných technológií a umelej inteligencie pri páchaní, odhaľovaní a dokazovaní tejto trestnej činnosti," uvádza ďalej Justičná akadémia SR s tým, že sa diskutovalo o právnych, technických a dôkazných výzvach, ktorým čelia prokurátori a sudcovia pri práci s digitálnymi dôkazmi a cezhraničnou spoluprácou.
Podujatie svojou prítomnosťou poctila aj Lucia Kurilovská, štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR a národná koordinátorka pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Medzi lektormi podujatia boli Zuzana Király, Peter Golha, Viliam Loda a tiež Maarten Noordzij, expert nominovaný OBSE.
Zdroj: SITA.sk - Odborníci diskutovali o obchodovaní s ľuďmi a zneužívaní technológií, vrátane umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Cudzinci sa stávajú stabilnou súčasťou slovenského trhu práce, je ich však menej než u susedov
Cudzinci sa stávajú stabilnou súčasťou slovenského trhu práce, je ich však menej než u susedov