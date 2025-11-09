|
Nedeľa 9.11.2025
|Denník - Správy
09. novembra 2025
Portugalskí odborári na protest proti reformám pracovného práva ohlásili generálny štrajk
Najväčší portugalský odborový zväz CGTP v sobotu ohlásil na 11. decembra generálny štrajk na protest proti rozsiahlym reformám pracovných zákonov, ktoré navrhla menšinová stredopravicová vláda ...
9.11.2025 (SITA.sk) - Najväčší portugalský odborový zväz CGTP v sobotu ohlásil na 11. decembra generálny štrajk na protest proti rozsiahlym reformám pracovných zákonov, ktoré navrhla menšinová stredopravicová vláda krajiny.
Premiér Luís Montenegro hovorí, že reformy sú zamerané na zvýšenie produktivity a flexibility na trhu práce. Reformy by zahŕňali zmenu viac ako sto článkov zákonníka práce. Medzi kontroverzné zmeny patria jednoduchšie postupy prepúšťania. Zmeny by tiež uľahčili zavedenie flexibilnejšieho pracovného času.
Generálny tajomník CGTP Tiago Oliveira, ktorý štrajk ohlásil na proteste v Lisabone, označil reformy za „jeden z najväčších útokov proti zamestnancom, aké sa v Portugalsku stali“. „Ak by sa zaviedli, boli by to skutočným zhoršením života každého z nás,“ povedal Oliveira na zhromaždení v Lisabone.
Očakáva sa, že premiéra pri schvaľovaní reforiem v parlamente podporí stredopravicová Demokratická aliancia a krajne pravicová strana Chega.
