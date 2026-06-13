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13. júna 2026
Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom môže byť uzavretá do 24 hodín, tvrdí Pakistan
Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Islamabad Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe pakistanský premiér Vojna na Blízkom východe
Vyhlásil to v sobotu pakistanský premiér Šehbáz Šaríf, ktorého krajina patrí medzi hlavných sprostredkovateľov mierových rokovaní. Spojené štáty a Irán by mohli uzavrieť dohodu o ukončení vojny ...
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13.6.2026 (SITA.sk) - Vyhlásil to v sobotu pakistanský premiér Šehbáz Šaríf, ktorého krajina patrí medzi hlavných sprostredkovateľov mierových rokovaní.
Spojené štáty a Irán by mohli uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už v priebehu 24 hodín. Vyhlásil to v sobotu pakistanský premiér Šehbáz Šaríf, ktorého krajina patrí medzi hlavných sprostredkovateľov mierových rokovaní.
Vyjadrenie prišlo po tom, čo obe strany v posledných dňoch naznačili rastúci optimizmus ohľadom možnosti dosiahnuť dlho očakávanú dohodu. Rokovania prebiehajú už niekoľko týždňov po prímerí uzavretom 8. apríla, no napriek opakovaným vyhláseniam o blížiacom sa prelome sa doteraz nepodarilo dospieť ku konečnému výsledku.
„Sme bližšie k mierovej dohode než kedykoľvek predtým,“ napísal Šaríf na sociálnej sieti X. Dodal, že finalizácia dohody sa očakáva v priebehu nasledujúcich 24 hodín.
Podľa pakistanského premiéra sa Islamabád pripravuje na elektronický podpis dohody bezprostredne po jej dokončení. Následne by mali v priebehu budúceho týždňa pokračovať technické rokovania zamerané na implementáciu dohodnutých opatrení.
Proces uzatvárania dohody sprevádzajú aj nové incidenty v Hormuzskom prielive, kde v ostatných mesiacoch dochádzalo k ozbrojeným stretom. Konflikt výrazne ovplyvnil bezpečnostnú situáciu v regióne aj globálnu ekonomiku.
Americký prezident Donald Trump už viackrát vyhlásil, že dohoda je na dosah, no rokovania sa opakovane predlžovali. Najnovšie vyjadrenia sprostredkovateľov však naznačujú, že obe strany sa nachádzajú v záverečnej fáze vyjednávania a dohoda môže byť uzavretá v najbližších hodinách.
Zdroj: SITA.sk - Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom môže byť uzavretá do 24 hodín, tvrdí Pakistan © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty a Irán by mohli uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už v priebehu 24 hodín. Vyhlásil to v sobotu pakistanský premiér Šehbáz Šaríf, ktorého krajina patrí medzi hlavných sprostredkovateľov mierových rokovaní.
Vyjadrenie prišlo po tom, čo obe strany v posledných dňoch naznačili rastúci optimizmus ohľadom možnosti dosiahnuť dlho očakávanú dohodu. Rokovania prebiehajú už niekoľko týždňov po prímerí uzavretom 8. apríla, no napriek opakovaným vyhláseniam o blížiacom sa prelome sa doteraz nepodarilo dospieť ku konečnému výsledku.
Implementácia dohodnutých opatrení
„Sme bližšie k mierovej dohode než kedykoľvek predtým,“ napísal Šaríf na sociálnej sieti X. Dodal, že finalizácia dohody sa očakáva v priebehu nasledujúcich 24 hodín.
Podľa pakistanského premiéra sa Islamabád pripravuje na elektronický podpis dohody bezprostredne po jej dokončení. Následne by mali v priebehu budúceho týždňa pokračovať technické rokovania zamerané na implementáciu dohodnutých opatrení.
We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.
We would like to thank United States of…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026
Incidenty v Hormuzskom prielive
Proces uzatvárania dohody sprevádzajú aj nové incidenty v Hormuzskom prielive, kde v ostatných mesiacoch dochádzalo k ozbrojeným stretom. Konflikt výrazne ovplyvnil bezpečnostnú situáciu v regióne aj globálnu ekonomiku.
Americký prezident Donald Trump už viackrát vyhlásil, že dohoda je na dosah, no rokovania sa opakovane predlžovali. Najnovšie vyjadrenia sprostredkovateľov však naznačujú, že obe strany sa nachádzajú v záverečnej fáze vyjednávania a dohoda môže byť uzavretá v najbližších hodinách.
Zdroj: SITA.sk - Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom môže byť uzavretá do 24 hodín, tvrdí Pakistan © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Islamabad Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe pakistanský premiér Vojna na Blízkom východe
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