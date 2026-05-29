29. mája 2026

Dohoda o pokračovaní prímeria visí na Trumpovom podpise, prezident však mlčí


Tagy: americko-iránske napätie americko-iránsky konflikt Hormuzský prieliv Vojna na Blízkom východe

Nádej na dohodu v piatok podporila ázijské akciové trhy a mierne znížila ceny ropy. Washington a Teherán sú podľa amerického ...



29.5.2026 (SITA.sk) - Nádej na dohodu v piatok podporila ázijské akciové trhy a mierne znížila ceny ropy.


Washington a Teherán sú podľa amerického viceprezidenta JD Vancea blízko dohody o predĺžení prímeria vo vojne na Blízkom východe, no prípadný zásadný posun stále závisí od súhlasu prezidenta Donalda Trumpa.

„Je ťažké povedať kedy presne a či vôbec prezident memorandum podpíše,“ povedal Vance novinárom vo štvrtok s tým, že obe strany dolaďujú formulácie. Nádej na dohodu podporila v piatok ázijské akciové trhy a mierne znížila ceny ropy.

Ticho z Bieleho domu


Trump zostával do piatkového rána nápadne ticho, hoci podľa zdrojov AFP dohoda potrebuje už len jeho podpis, čo podčiarkuje nestálosť rokovaní tri mesiace potom, ako konflikt otriasol regiónom aj svetovou ekonomikou.

Podľa amerických médií by dohoda umožnila neobmedzenú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv bez poplatkov a obťažovania, Irán by do 30 dní odstránil z úžiny míny a USA by zrušili námornú blokádu, ak sa obnoví komerčná prevádzka.

Teherán však záväzky nepotvrdil a iránske médiá citujú zdroje, podľa ktorých by jednostranne oznámenú dohodu neuznal. Iránska agentúra Tasnim uviedla, že text ešte nie je finalizovaný a v prípade dohody bude informovaný hlavný diplomatický sprostredkovateľ Pakistan.

Akcia a reakcia


Popri zákulisnej diplomacii sa Washington a Teherán navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré platí od 8. apríla. Tohtotýždňové americké útoky na prístav Bandar Abbás vyvolali odvetu Revolučných gárd, ktorá cielila na „americkú leteckú základňu, z ktorej útok prišiel“.

Hoci gardy nešpecifikovali jej lokalitu, kuvajtské ministerstvo zahraničia vydalo vyhlásenie, ktorým odsúdilo „kriminálne iránske útoky, ktoré zasiahli územie Kuvajtského štátu raketami a dronmi“. Americké centrálne velenie CENTCOM ich označilo za „hrubé porušenie prímeria“.

Iránska štátna televízia medzitým v piatok informovala, že cez Hormuz prešlo za 24 hodín 24 lodí v koordinácii s Revolučnými gardami, no varovala, že „lode nepriateľských krajín čaká tvrdá reakcia“.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Dohoda o pokračovaní prímeria visí na Trumpovom podpise, prezident však mlčí © SITA Všetky práva vyhradené.

