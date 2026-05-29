|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vilma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. mája 2026
Fico prijal srbského ministra obrany, rokovali o migrácii a stabilite západného Balkánu – FOTO
Tagy: Bilaterálne vzťahy Medzinárodná spolupráca Minister obrany Premiér Slovenskej republiky Srbský minister
Fico tiež upozornil, že Slovenská republika má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom v oblasti obrany. Predseda vlády SR Robert ...
Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Fico tiež upozornil, že Slovenská republika má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom v oblasti obrany.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa na Úrade vlády SR stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašićom. Slovenský premiér pri tom skonštatoval, že spolupráca s krajinami západného Balkánu zohráva v slovenskej zahraničnej politike dlhodobo významnú úlohu. Srbsko podľa jeho slov považujeme za dôležitého partnera v tomto regióne.
„Naše priateľstvo a spolupráca sú postavené na pevnom základe a na kultúrnych a historických väzbách,“ uviedol Fico. Vďaka svojej geografickej polohe na západobalkánskej trase má tiež táto krajina strategický význam pre stabilitu celej strednej Európy.
„Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom,“ skonštatoval slovenský premiér. Otvorenú komunikáciu a silnú regionálnu spoluprácu označil Fico za najlepšiu cestu k stabilite regiónu západného Balkánu.
Ako pripomenuli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, Slovensko dlhodobo podporuje rozširovanie Európskej únie na základe splnenia stanovených kritérií. „Slovensko už dlhodobo patrí medzi popredné krajiny, ktoré zdôrazňujú, že Belehrad si zaslúži predvídateľné pokračovanie prístupového procesu,“ uviedol Fico.
Slovensko tiež po takmer 15 rokoch obnovilo svoju prítomnosť v misii KFOR (Kosovo Force - Sily pre Kosovo), slovenský premiér to zároveň považuje za ďalší dôkaz toho, že SR považuje krajiny západného Balkánu za prioritu svojej zahraničnej politiky. Rezort obrany má v súčasnosti rámci KFOR nasadených 48 vojakov, s možnosťou postupne navýšiť ich počet až na 150 vojakov.
Fico tiež upozornil, že Slovenská republika má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom, a to so zameraním najmä na obranný priemysel. To môže byť kľúčovou časťou vzájomných bilaterálnych vzťahov. Stretnutia na úrade vlády sa zúčastnil aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).
Zdroj: SITA.sk - Fico prijal srbského ministra obrany, rokovali o migrácii a stabilite západného Balkánu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa na Úrade vlády SR stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašićom. Slovenský premiér pri tom skonštatoval, že spolupráca s krajinami západného Balkánu zohráva v slovenskej zahraničnej politike dlhodobo významnú úlohu. Srbsko podľa jeho slov považujeme za dôležitého partnera v tomto regióne.
Spolupráca siahajúca do histórie
„Naše priateľstvo a spolupráca sú postavené na pevnom základe a na kultúrnych a historických väzbách,“ uviedol Fico. Vďaka svojej geografickej polohe na západobalkánskej trase má tiež táto krajina strategický význam pre stabilitu celej strednej Európy.
„Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom,“ skonštatoval slovenský premiér. Otvorenú komunikáciu a silnú regionálnu spoluprácu označil Fico za najlepšiu cestu k stabilite regiónu západného Balkánu.
Ako pripomenuli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, Slovensko dlhodobo podporuje rozširovanie Európskej únie na základe splnenia stanovených kritérií. „Slovensko už dlhodobo patrí medzi popredné krajiny, ktoré zdôrazňujú, že Belehrad si zaslúži predvídateľné pokračovanie prístupového procesu,“ uviedol Fico.
Spolupráca zameraná na obranný priemysel
Slovensko tiež po takmer 15 rokoch obnovilo svoju prítomnosť v misii KFOR (Kosovo Force - Sily pre Kosovo), slovenský premiér to zároveň považuje za ďalší dôkaz toho, že SR považuje krajiny západného Balkánu za prioritu svojej zahraničnej politiky. Rezort obrany má v súčasnosti rámci KFOR nasadených 48 vojakov, s možnosťou postupne navýšiť ich počet až na 150 vojakov.
Fico tiež upozornil, že Slovenská republika má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom, a to so zameraním najmä na obranný priemysel. To môže byť kľúčovou časťou vzájomných bilaterálnych vzťahov. Stretnutia na úrade vlády sa zúčastnil aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).
Zdroj: SITA.sk - Fico prijal srbského ministra obrany, rokovali o migrácii a stabilite západného Balkánu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bilaterálne vzťahy Medzinárodná spolupráca Minister obrany Premiér Slovenskej republiky Srbský minister
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nový supermarket COOP Jednota v Nemšovej prináša modernejšie nakupovanie aj širší výber čerstvých potravín
Nový supermarket COOP Jednota v Nemšovej prináša modernejšie nakupovanie aj širší výber čerstvých potravín
<< predchádzajúci článok
Dohoda o pokračovaní prímeria visí na Trumpovom podpise, prezident však mlčí
Dohoda o pokračovaní prímeria visí na Trumpovom podpise, prezident však mlčí