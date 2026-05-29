 Piatok 29.5.2026
29. mája 2026

Ohrozuje nacistická minulosť podporu Varšavy pre Kyjev? Poľskí lídri kritizujú Zelenského kontroverzné rozhodnutia


29.5.2026 (SITA.sk) - Poľský prezident Karol Nawrocki uviedol, že je týmto krokom „pobúrený" a navrhol „odobrať prezidentovi Zelenskému Rad bieleho orla".


Rozhodnutie ukrajinského prezidenta vzdať hold kontroverznej vojenskej skupine z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá je obviňovaná z masakrovania Poliakov, môže poškodiť vzťahy medzi oboma susedmi, varovali v piatok poľskí lídri v reakcii na pomenovanie ukrajinskej vojenskej jednotky po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA).

Poľský prezident Karol Nawrocki uviedol, že je týmto krokom „pobúrený“ a navrhol „odobrať prezidentovi Zelenskému Rad bieleho orla“. Podľa premiéra Donalda Tuska rozhodnutie otvára historicky citlivé rany a označil ho „znepokojujúce z hľadiska vzájomných vzťahov“.

Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine vo februári 2022 patrí Poľsko k hlavným európskym spojencom Kyjeva, hoci obe krajiny spája aj bolestná vojnová minulosť. Podľa Varšavy UPA zabila na území dnešnej západnej Ukrajiny približne 100‑tisíc poľských civilistov, čo Poľsko považuje za genocídu. Ukrajinskí nacionalisti však UPA vnímajú ako silu bojujúcu za nezávislý ukrajinský štát proti Sovietom, napriek jej prepojeniam na nacistické Nemecko.

Vojna, ktorá trvá už piaty rok, vedie Kyjev k snahám o vnútornú mobilizáciu okolo historických postáv. Tento týždeň Ukrajina repatriovala pozostatky lídra Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorá povstaleckú armádu vytvorila a ktorá bojovala proti sovietskej nadvláde aj v spolupráci s nacistami.



Zdroj: SITA.sk - Ohrozuje nacistická minulosť podporu Varšavy pre Kyjev? Poľskí lídri kritizujú Zelenského kontroverzné rozhodnutia © SITA Všetky práva vyhradené.

