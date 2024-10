Dohodári nahrádzajú štátnych zamestnancov, NKÚ zistil vedomé obchádzanie Zákonníka práce na niektorých ministerstvách

Najväčší počet dohodárov mal rezort zdravotníctva

2.10.2024 (SITA.sk) - Dohodári nahrádzajú štátnych zamestnancov, NKÚ upozorňuje na vedomé obchádzanie Zákonníka práce na niektorých ministerstvách. Zamestnávanie dohodárov v štátnej správe sa realizuje v rozpore s legislatívou, vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.NKÚ skontroloval dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti na ministerstvách zdravotníctva životného prostredia a informatizácie, ako aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) . V žiadnom z 250 preskúmaných prípadov nebola dodržaná legislatíva. Kontrola odhalila, že ministerstvá často neboli schopné preukázať vykonanie prác podľa dohôd a ani zákonnú podmienku výnimočnosti."Najväčší počet zamestnancov mimo riadneho pomeru mal rezort zdravotníctva, ich počet v rokoch 2019 až 2023 prevyšoval počet kmeňových zamestnancov. Na štyroch kmeňových zamestnancov pripadalo päť dohodárov," uviedlo NKÚ.Špecifickým prípadom bolo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR , kde sa značná časť dohodárov odmeňovala hodinovou sadzbou 31 až 50 eur.To súviselo aj s nastavením eurofondových projektov a tým, že ľudia na nich robia na dohody. Priemerná hodinová sadzba v ich prípade tak bola uzatváraná za priaznivejších podmienok než u zamestnancov v trvalom pracovnom pomere."Kontrolované ministerstvá pri dohodároch vedome obchádzali Zákonník práce. Napriek desiatkam či stovkám voľných štátnozamestnaneckých miest, agendu, ktorú majú robiť zamestnanci v pracovnom pomere, robili dohodári," zhodnotil predseda národných kontrolórov Ľubomír Andrassy Jednou zo zásadných chýb bolo neposudzovanie výnimočnosti prác. Bežné aj odborné úlohy mali primárne vykonávať kmeňoví zamestnanci. Ministerstvá pri dohodách nerobili základnú finančnú kontrolu a nepostupovali v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.Na rezorte zdravotníctva bolo v roku 2022 uzatvorených 806 dohôd (460 fyzických osôb), na životnom prostredí 712 dohôd (393 osôb). Jeden zamestnanec však mohol mať uzatvorených viacero dohôd v jednom časovom období."Príkladom takejto praxe bol postup na ministerstve životného prostredia, kde z celkového počtu 1 706 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré ministerstvo uzatvorilo v rokoch 2021 až 2023, bola tretina, teda 578 dohôd uzatvorených s 38 fyzickými osobami. Z nich mali dve desiatky zároveň s rezortom uzatvorený trvalý štátnozamestnanecký pomer," približuje predseda slovenských kontrolórov.Národní kontrolóri sa pozreli aj na uzatváranie zmlúv v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Tá v porovnaní so súkromnými zdravotnými poisťovňami mala dlhodobo najnižší podiel nákladov na dohody mimo pracovného pomeru na celkových osobných nákladoch.V štátnej poisťovni ale kontrolóri našli prípad dohodára, ktorému za rok vyplatili odmenu viac ako stotisíc eur za získanie vysokého počtu nových poistencov. Ďalší traja dohodári vďaka prepoisťovacím kampaniam zarobili od 50 do 90 tisíc eur. Išlo prevažne o poistencov s trvalým pobytom v okresoch s veľkým podielom rómskeho obyvateľstva, a to Kežmarok, Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota a Trebišov.Pravidlá, ktoré umožnili získať takéto odmeny, VŠZP aj na základe kontroly NKÚ zmenila a vedenie poisťovne dalo verejný prísľub, že nábor nových poistencov bude vykonávať výlučne prostredníctvom zamestnancov pobočkovej siete.NKÚ odporúča parlamentnému výboru pre financie a rozpočet, aby zaviazal ministerstvo financií k nastaveniu finančných limitov pre dohodárov. Tiež navrhuje osobitne sledovať využívanie financií v prepojení na voľné štátnozamestnanecké miesta.