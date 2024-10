Zamedzenie vycestovania do zahraničia stíhaným osobám sa zjednoduší, vláda odklepla novelu zákona z dielne Eštokovho ministerstva

Súdne rozhodnutia

Možnosť opätovného použitia cestovného dokladu

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu

2.10.2024 (SITA.sk) - Zamedzenie cestovania do zahraničia pre trestne stíhané osoby sa od januára 2025 zjednoduší. Vláda v stredu totiž schválila novelu zákona cestovných dokladoch z dielne rezortu vnútra Ministerstvo pripomína, že v súčasnosti sa po uložení zákazu vycestovať do zahraničia podľa Trestného poriadku , resp. po vydaní príkazu na zatknutie, európskeho zatýkacieho rozkazu alebo medzinárodného zatýkacieho rozkazu, rozhoduje ešte v správnom konaní o odňatí cestovného dokladu.Vzhľadom na to, že ide o súdne rozhodnutia, dodatočné rozhodovanie o cestovnom doklade v správnom konaní možno podľa rezortu považovať za v zásade neopodstatnené, a to nielen pri samotnom uložení zákazu vycestovať alebo príkazu na zatknutie, resp. zatýkacieho rozkazu, ale aj pri ich eventuálnom súdnom zrušení."Nová koncepcia o zaevidovaní takého cestovného dokladu ako odcudzeného, namiesto vydávania správneho rozhodnutia o jeho odňatí, zrýchli a zefektívni výkon týchto súdnych rozhodnutí. Evidovanie cestovného dokladu ako odcudzeného sa prejaví v pátracích databázach a pri cestovných kontrolách na letiskách a podobne znemožní jeho použitie," zdôraznilo ministerstvo vnútra.Taktiež aj po zrušení zákazu vycestovať do zahraničia alebo vydaných zatykačov sa podľa rezortu bude bezodkladne obnovovať možnosť opätovného použitia cestovného dokladu tým, že sa evidovanie cestovného dokladu ako odcudzeného zruší v evidencii."Vzhľadom na podobnosť s ostatnými rozhodnutiami sa tieto postupy budú vzťahovať aj na súdom nariadené obmedzenie osobnej slobody a predvedenie svedka," zdôraznilo ministerstvo.Novela zároveň upravuje situáciu, ak po uložení zákazu vycestovať do zahraničia podľa Trestného poriadku, resp. po vydaní príkazu na zatknutie, európskeho zatýkacieho rozkazu, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo po nariadení obmedzenia osobnej slobody a predvedení svedka, občan požiada o vydanie cestovného dokladu."V takom prípade už správne konanie začalo podaním žiadosti, teda musí byť aj riadne ukončené; vzhľadom na existenciu súdneho rozhodnutia sa však ukončí "bez ďalšieho konania", teda bez ďalších úkonov vo vzťahu ku žiadateľovi. Ak sa v takej situácii zistí, že občan už je držiteľom iného cestovného dokladu, zároveň sa tento cestovný doklad vyznačí v evidencii ako odcudzený," doplnilo ministerstvo vnútra.