Dohrá sa sezóna prestížnej NHL? Zvažujú viaceré riešenie, ale hráči sú za jej ukončenie

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Niečo vyše týždňa zostáva do momentu, keď by malo vedenie NHL oznámiť formát či spôsob návratu prestížnej zámorskej profiligy v tejto sezóne a či vôbec sa tak stane.Komplikácie by však mohlo priniesť aktuálne vyhlásenie kanadského premiéra Justina Trudeaua, že obmedzený pohyb na hraniciach USA a Kanady potrvá minimálne do 21. júna. A je reálne, že tieto obmedzenia potrvajú do začiatku júla."Dúfam, že to nebude mať významný dopad na naše ďalšie diskusie o časovom harmonograme návratu NHL," vyjadril sa k vyhláseniu kanadského premiéra zástupca komisára NHL Bill Daly.Sedem z 31 účastníkov NHL je z Kanady, ale v jednotlivých kluboch pôsobí väčšina hráčov z tejto krajiny, ktorí na začiatku pandémie koronavírusu v Severnej Amerike zamierili do svojich domovov a potrebujú sa vrátiť k svojim zamestnávateľom.Istý problém môže vzniknúť aj pri hráčoch z Európy, ktorí rovnako odcestovali domov vrátane viacerých Slovákov. Ich podiel na celkovom počte hokejistov, ktorí sa potrebujú vrátiť do klubov je 17-percentný.O prípadnom pokračovaní v sezóne 2019/2020 rozhodne výbor zložený zo zástupcov NHL a hráčskej asociácie NHLPA. Sezóna sa zastavila 12. marca a prakticky od začiatku komisár Gary Bettman presadzuje myšlienku dohrať ročník aj za cenu toho, že by sa play-off malo začať až v septembri.Medzi najviac diskutované možnosti patrí formát play-off s 24 mužstvami iba vo vybraných mestách bez výraznejších nárokov na cestovanie a bez prítomnosti fanúšikov.Malo by ísť o dve mestá menej postihnuté šírením koronavírusu, ktoré by sa tak stali pre zvyšok základnej časti a play-off centrami konferencií.Zvažuje sa aj možnosť hrať až do októbra s tým, že nová sezóna by sa začala v decembri alebo januári budúceho roku. Obranca New Jersey Devils Connor Carrick sa vyjadril, že verí v rozumné rozhodnutie a bude ho brať ako nezvratný fakt."Akékoľvek riešenie bude zaujímavé. Bude to novinka, ktorú budeme musieť prijať," uviedol Carrick. Skúsený brankár v službách Devils Cory Schneider vidí väčšie problémy. "Dokedy môžeme čakať s rozhodnutím? Kedy bude už neskoro na to, aby sa sezóna dohrala. A ako na tom budú hráči z tímov, ktoré sa vôbec nedostanú do play-off?," pýta sa 34-ročný Američan.Čoraz viac hokejistov z Európy sa prikláňa k názoru, že aktuálna sezóna NHL by sa už nemala dohrávať. A to aj napriek tomu, že všetkým zainteresovaným stranám by vznikli veľké finančné straty.Český obranca Washingtonu Radko Gudas v tom má jasno: "Je trochu smutné, že pre peniaze sú majitelia klubov ochotní riskovať zdravie toľkých ľudí," cituje Gudasa portál idnes.cz. Jeho krajan z tímu Carolina Hurricanes Petr Mrázek má podobný názor, ale z iného dôvodu: "Je hlúposť pokračovať, keď sme dva mesiace vôbec nehrali.""Ak by sa McDavid, Crosby či Ovečkin už v tejto sezóne nevrátili do akcie na ľade, ligové príjmy by klesli o jednu pätinu, čo predstavuje asi miliardu dolárov. Na tieto príjmy sú naviazané aj platy hráčov. Znamenalo by to, že hokejistom by museli v budúcej sezóne brať reálne menej peňazí," píše expert idnes.cz.Faktom je, že akýkoľvek formát návratu hokeja úplne nevylúči riziko infekcie medzi hráčmi, ktorí v súbojoch pri mantineli nemajú šancu dodržať sociálne odstupy a po zápase sú nútení rýchlo sa osprchovať, aby sa zbavili prepotených dresov. Napriek tomu v NHL stále beží naplno akcia "Zachráňme sezónu."