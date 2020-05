Slováci spoznali súperov na MS v hokeji 2021, budú hrať v základnej A-skupine

Vášeň nepozná hranice

20.5.2020 - Slovenskí hokejisti si tento rok na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku z dôvodu pandémie koronavírusu nezahrali, ale zato už poznajú súperov na budúcoročnom šampionáte v Bielorusku a Lotyšsku. Slováci sa tam v A-skupine v bieloruskom Minsku stretnú s Rusmi, Švédmi, Čechmi, Švajčiarmi, Dánmi a hráčmi Veľkej Británie.Vyše 15-tisícová Minsk Arena bude hlavným dejiskom MS 2021 a okrem zápasov v A-skupine bude hostiť aj dva štvrťfinálové duely, oba semifinále a tiež zápasy o medaily. V B-skupine v lotyšskej Rige sa okrem domácich hokejistov predstavia Kanaďania, Američania, Fíni, Nemci, Nóri, Kazachovia a Taliani.V Rige sa uskutočnia aj dva štvrťfinálové duely. Rozhodla o tom Rada IIHF v špeciálnom režime na základe konferenčného hovoru. Turnaj odohrajú 7.- 23. mája 2021 pod sloganom "Vášeň nepozná hranice." Informuje o tom oficiálna webstránka IIHF.Nasadenie tímov do skupín sa udialo v súlade s pravidlami Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktoré vychádzajú z aktuálneho renkingu krajín združených v IIHF a tiež na základe výsledkov na svetových šampionátoch a olympijských hrách v posledných štyroch rokoch. Organizátori čoskoro vypracujú aj časový rozpis jednotlivých zápasov. Informácie o predaji vstupeniek a ďalších novinkách ohľadom MS 2021 prídu na rad neskôr rovnako ako aj vytvorenie špeciálnej webovej stránky."Slovenskej hokejovej reprezentácii v renkingu IIHF aktuálne patrí deviata priečka s 2835 bodmi, na čele je Kanada s 3470. V rebríčku sú započítané aj body za MS 2020. Hoci sa neuskutočnili, pri bodovacom systéme do renkingu nemohla IIHF svojim členským federáciám pripísať nuly. Preto vzala do úvahy nasadenie do jednotlivých turnajov v rámci svetových šampionátov na rok 2020 a na jeho základe pridelila body. Napríklad Fíni si vďaka tomuto kroku o dve priečky prilepšili a aktuálne sú tretí, Švédi o dve pozície klesli na štvrté miesto, Američania rovnako o dve na šieste. Slováci poskočili z desiatej pozície na deviatu," vysvetlil oficiálny web SZĽH hockeyslovakia.sk.