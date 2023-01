Dôjde k zmene ústavy a s dohodou bývalých koaličných strán bude podľa Hegera súhlasiť aj Čaputová

Zmena volebného systému

Hegerov telefonát s Kollárom

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger OĽaNO ) po nedeľňajšom rokovaní s bývalými koaličnými partnermi pre médiá uviedol, že predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30. septembra.„Zároveň padla dohoda na pozmeňujúcom návrhu, ktorý bude schválený hneď po prerokovaní v utorok 24. januára, keď sa o zmene ústavného zákona bude rokovať. Dohoda jasne hovorí o tom, že dôjde k zmene Ústavy SR tak, aby uznesením mohlo byť skrátené volebné obdobie,“ tvrdí Heger.Dodal, že súčasťou pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložia bývalí členovia koalície, bude, že k zmene volebného systému bude môcť dôjsť len so súhlasom 90 poslancov.Strana Za ľudí však predloží návrh, ktorý by mal zahŕňať zakotvenie Úradu špeciálnej prokuratúry Špecializovaného trestného súdu do Ústavy SR, o ktorom sa bude hlasovať samostatne.Na nedeľňajšom rokovaní nebol prítomný predseda Sme rodina Boris Kollár , ani žiaden iný zástupca jeho hnutia. Heger uviedol, že s Kollárom telefonoval a súhlasil s dohodou.„Klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), hnutia Sme rodina, strany Sloboda a Solidarita a taktiež Občiansko-demokratická platforma v hnutí OĽaNO podporia takúto zmenu,“ povedal premiér a dodal, že rokovania sú na konci.Heger ďalej dodal, že prezidentka Zuzana Čaputová s ich dohodou bude súhlasiť.