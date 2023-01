Progresívci rešpektujú nový termín volieb, aj keď im vládnutie odvolanej koalície ďalších 10 mesiacov nedáva zmysel

Pokračovanie odvolanej vlády nedáva zmysel

Dohodli sa na voľbách aj zmene ústavy

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Dohodu strán bývalej koalície o septembrovom termíne volieb berie hnutie Progresívne Slovensko (PS) na vedomie a jeho poslanec Tomáš Valášek ju v parlamente podporí.Uviedol to predseda hnutia PS Michal Šimečka v reakcii na rozhodnutie bývalej koalície o konaní predčasných volieb koncom septembra. Šimečka však dodal, že je podobne ako prezidentka Zuzana Čaputová presvedčený, že by sa v zmysle ústavných princípov mali voľby uskutočniť už v prvej polovici tohto roka.„Nedáva zmysel, aby odvolaná vláda, ktorá stratila dôveru v decembri 2022, vládla prakticky ďalších 10 mesiacov. Je to zlé pre funkčné spravovanie krajiny, pre prípravu štátneho rozpočtu na ďalšie obdobie, a najmä, každý ďalší mesiac tejto agónie zbytočne nahráva Robertovi Ficovi a extrémistom," uviedol Šimečka.Dodal, že nech však budú voľby kedykoľvek, hnutie PS pripraví pre ľudí na Slovensku kvalitný program, „aby získali európsku kvalitu života, služieb aj politiky, a to s dôrazom na odbornosť, schopnosť spolupráce a garanciu bezpečnosti a európskej príslušnosti Slovenska, bez hádok a nezmyslov".Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger OĽaNO ) v nedeľu večer po rokovaní s bývalými koaličnými partnermi pre médiá uviedol, že predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30. septembra.„Zároveň padla dohoda na pozmeňujúcom návrhu, ktorý bude schválený hneď po prerokovaní v utorok 24. januára, keď sa o zmene ústavného zákona bude rokovať. Dohoda jasne hovorí o tom, že dôjde k zmene Ústavy SR tak, aby uznesením mohlo byť skrátené volebné obdobie," tvrdí Heger.Dodal, že súčasťou pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložia bývalí členovia koalície, bude, že k zmene volebného systému bude môcť dôjsť len so súhlasom 90 poslancov.