|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 5.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lesana, Lesia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. mája 2026
Dojímavé zábery veľkej bojovníčky. Vonnová kráčala sama, no potrebovala menšiu pomoc – FOTO
Liečba a rehabilitácia stále pokračuje, no koniec kariéry nikdy oficiálne neprehlásila a špekuluje sa, že by sa predsa len niekedy ešte mohla vrátiť. Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa zúčastnila ...
Zdieľať
5.5.2026 (SITA.sk) - Liečba a rehabilitácia stále pokračuje, no koniec kariéry nikdy oficiálne neprehlásila a špekuluje sa, že by sa predsa len niekedy ešte mohla vrátiť.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa zúčastnila prestížneho podujatia Met Gala v róbe inšpirovanej mramorom od Thoma Browna – ktorá obsahuje viac ako 500-tisíc sklenených a trúbkových korálok v odtieňoch bielej, sivej, striebornej a číreho krištáľu.
Pred takmer tromi mesiacmi si zlomila nohu pri páde na zimných olympijských hrách v Taliansku, po ktorom nasledovali operácie a prevoz do Spojených štátoch amerických.
Liečba a rehabilitácia stále pokračuje, no koniec kariéry nikdy oficiálne neprehlásila a špekuluje sa, že by sa predsa len niekedy ešte mohla vrátiť.
Šaty dopĺňala jemná tylová spodná sukňa v rôznych odtieňoch bielej. Vonnová všetko doplnila šperkami a odvážila vziať si lodičky. Barle nechala doma.
"Cítim sa úžasne," povedala na podujatí pre web people.com, zatiaľ čo jej dvaja muži pomáhali hore po schodoch.
Deň pred podujatím sa objavila s barlami, ktoré napokon nepotrebovala na Met Gala, čo považuje za "obrovské víťazstvo".
Vonnová sa naposledy zúčastnila Met Gala v roku 2013 so svojím vtedajším priateľom Tigerom Woodsom. Pár sa rozišiel v roku 2015.
Zdroj: SITA.sk - Dojímavé zábery veľkej bojovníčky. Vonnová kráčala sama, no potrebovala menšiu pomoc – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa zúčastnila prestížneho podujatia Met Gala v róbe inšpirovanej mramorom od Thoma Browna – ktorá obsahuje viac ako 500-tisíc sklenených a trúbkových korálok v odtieňoch bielej, sivej, striebornej a číreho krištáľu.
Pred takmer tromi mesiacmi si zlomila nohu pri páde na zimných olympijských hrách v Taliansku, po ktorom nasledovali operácie a prevoz do Spojených štátoch amerických.
Liečba a rehabilitácia stále pokračuje, no koniec kariéry nikdy oficiálne neprehlásila a špekuluje sa, že by sa predsa len niekedy ešte mohla vrátiť.
Šaty dopĺňala jemná tylová spodná sukňa v rôznych odtieňoch bielej. Vonnová všetko doplnila šperkami a odvážila vziať si lodičky. Barle nechala doma.
"Cítim sa úžasne," povedala na podujatí pre web people.com, zatiaľ čo jej dvaja muži pomáhali hore po schodoch.
Deň pred podujatím sa objavila s barlami, ktoré napokon nepotrebovala na Met Gala, čo považuje za "obrovské víťazstvo".
Vonnová sa naposledy zúčastnila Met Gala v roku 2013 so svojím vtedajším priateľom Tigerom Woodsom. Pár sa rozišiel v roku 2015.
Zdroj: SITA.sk - Dojímavé zábery veľkej bojovníčky. Vonnová kráčala sama, no potrebovala menšiu pomoc – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kukkonia Liga Športový deň – najväčšie mládežnícke športové podujatie na Žitnom ostrove
Kukkonia Liga Športový deň – najväčšie mládežnícke športové podujatie na Žitnom ostrove
<< predchádzajúci článok
Neymar vybuchol na tréningu. Syn legendárneho Robinha sa obrátil na právnikov po facke od hviezdy Santosu – FOTO
Neymar vybuchol na tréningu. Syn legendárneho Robinha sa obrátil na právnikov po facke od hviezdy Santosu – FOTO