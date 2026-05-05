Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 5.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lesana, Lesia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. mája 2026

Dojímavé zábery veľkej bojovníčky. Vonnová kráčala sama, no potrebovala menšiu pomoc – FOTO


Tagy: Buducnost Kariéra Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) Zranenie

Liečba a rehabilitácia stále pokračuje, no koniec kariéry nikdy oficiálne neprehlásila a špekuluje sa, že by sa predsa len niekedy ešte mohla vrátiť. Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa zúčastnila ...



Zdieľať
pad americkej lyziarky lindsey vonnovej v nedenajsom zjazde zien na olympiade 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Liečba a rehabilitácia stále pokračuje, no koniec kariéry nikdy oficiálne neprehlásila a špekuluje sa, že by sa predsa len niekedy ešte mohla vrátiť.


Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa zúčastnila prestížneho podujatia Met Gala v róbe inšpirovanej mramorom od Thoma Browna – ktorá obsahuje viac ako 500-tisíc sklenených a trúbkových korálok v odtieňoch bielej, sivej, striebornej a číreho krištáľu.

Pred takmer tromi mesiacmi si zlomila nohu pri páde na zimných olympijských hrách v Taliansku, po ktorom nasledovali operácie a prevoz do Spojených štátoch amerických.

Liečba a rehabilitácia stále pokračuje, no koniec kariéry nikdy oficiálne neprehlásila a špekuluje sa, že by sa predsa len niekedy ešte mohla vrátiť.

Šaty dopĺňala jemná tylová spodná sukňa v rôznych odtieňoch bielej. Vonnová všetko doplnila šperkami a odvážila vziať si lodičky. Barle nechala doma.

"Cítim sa úžasne," povedala na podujatí pre web people.com, zatiaľ čo jej dvaja muži pomáhali hore po schodoch.



Deň pred podujatím sa objavila s barlami, ktoré napokon nepotrebovala na Met Gala, čo považuje za "obrovské víťazstvo".

Vonnová sa naposledy zúčastnila Met Gala v roku 2013 so svojím vtedajším priateľom Tigerom Woodsom. Pár sa rozišiel v roku 2015.




Zdroj: SITA.sk - Dojímavé zábery veľkej bojovníčky. Vonnová kráčala sama, no potrebovala menšiu pomoc – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Buducnost Kariéra Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) Zranenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kukkonia Liga Športový deň – najväčšie mládežnícke športové podujatie na Žitnom ostrove
<< predchádzajúci článok
Neymar vybuchol na tréningu. Syn legendárneho Robinha sa obrátil na právnikov po facke od hviezdy Santosu – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 