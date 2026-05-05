05. mája 2026

Kukkonia Liga Športový deň – najväčšie mládežnícke športové podujatie na Žitnom ostrove


Dunajská Streda bude v nedeľu 10. mája dejiskom 5. ročníka akcie, ktorá deťom a mládeži ponúkne možnosť vyskúšať si viac ako 10 rôznych športov.



5.5.2026 (SITA.sk) - Dunajská Streda bude v nedeľu 10. mája dejiskom 5. ročníka akcie, ktorá deťom a mládeži ponúkne možnosť vyskúšať si viac ako 10 rôznych športov.


Dunajská Streda bude v nedeľu 10. mája dejiskom najväčšieho mládežníckeho športového podujatia na Žitnom ostrove. V priestoroch miestneho futbalového štadióna sa uskutoční Kukkonia Liga Športový deň.

Na jeho 5. ročníku od 8.00 h do 16.00 h očakávajú organizátori tisícky ľudí rovnako ako v minulosti. Počas tohto dňa si zahrá priateľské futbalové zápasy až 830 detí z 58 tímov vo vekových kategóriách od 5 do 17 rokov. Akcia premiérovo nebude len o futbale. Deti si na mieste budú môcť vyskúšať viac ako 10 rôznych športov.

Na podujatí sa spolupodieľajú futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda, Slovenský futbalový zväz, DAC 1904, DAC Akadémia, Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda aj Kukkonia OZ. Tento model podpory mládežníckeho športu získal aj prestížne ocenenie UEFA Grassroots Awards, je jediným podujatím tohto typu na Slovensku.

Ocenenie UEFA Grassroots Awards dostávajú kluby po celom svete, ktoré na lokálnej úrovni robia šport prístupnejším, bezpečnejším a inkluzívnejším pre všetkých.

Športový deň v Dunajskej Strede spojí stovky detí, profesionálnych futbalistov, športové organizácie aj širokú komunitu. Spolu s deťmi sa totiž na jednom mieste stretnú aj futbalové hviezdy zo Slovenska a Maďarska - z klubov FC DAC 1904 Dunajská Streda a ETO FC Györ.

Na akcii sa predstavia aj hráči a tréneri oboch spomenutých futbalových klubov, chýbať nebudú ani majiteľ FC DAC 1904 Dunajská Streda Oszkár Világi či výkonný riaditeľ klubu Jan Van Daele.


Zdroj: SITA.sk - Kukkonia Liga Športový deň – najväčšie mládežnícke športové podujatie na Žitnom ostrove © SITA Všetky práva vyhradené.

