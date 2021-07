Dokáže niekto pochopiť Rusko?

Vyberte sa na prechádzku po histórii a súčasnosti Ruska s jedným z popredných svetových odborníkov na túto krajinu.

Profesor Mark Galeotti bol pred dvomi rokmi aj na Slovensku. Vyšli mu u nás dve vynikajúce knihy – Vory Ruská supermafia a Musíme si pohovoriť o Putinovi.

Teraz pribudla tretia s názvom Krátke dejiny Ruska s podtitulom od pohanov k Putinovi. Vychádza vo vydavateľstve Ikar.

Galeotti má obrovský prehľad o Rusku, nesmierne kontakty, informácie z prvej ruky. Strávil tam dlhé roky a rozprával sa doslova s každým od dedinských milicionárov až po vrcholových moskovských úradníkov. „Vypil som veľa vodky a zaplatil som nejednu pokutu,“ ako si zaspomínal Mark. Aktuálne pôsobí na University College London, ktorá sa už trvale radí medzi 10 najlepších univerzít sveta. Medzi absolventmi je vyše 20 laureátov Nobelovej ceny.

Mark Galeotti vás vo svoje doslova expresnej výprave zavedie rovno do srdca ruského príbehu tohto najväčšmi nepochopeného národa na svete. Predstaví vám proces jeho formovania aj najstaršie mýty – vrátane vlády Ivana Hrozného a Kataríny Veľkej –, vzostup a pád Romanovovcov, prevedie vás obdobím októbrovej revolúcie, studenej vojny, katastrofy v Černobyli až po pád Sovietskeho zväzu a príchod neznámeho politika menom Vladimír Putin.

„Pravdupovediac, vtesnať tisícročnú históriu Ruska do zhruba 200 strán bolo samo osebe dosť ťažké. No snažil som sa, aby bola kniha prístupná. Chcel som, aby sa ľahko čítala a chápala tým, ktorí o ruských dejinách nevedia absolútne nič, ale zaujíma ich tá obrovská krajina na východ od nás, no aby bola zároveň dosť zaujímavá a užitočná aj pre tých, ktorí sú v ruských dejinách doma,“ približuje svoju knihu Mark Galeotti špeciálne pre slovenských čitateľov. Pozrite si celé video:

„K Rusku som pristupoval ako k postave v príbehu, a tak ako každá postava, aj Rusko sa rokmi vyvíjalo. Rástlo, prechádzalo si obdobiami zúfalstva aj obdobiami veľkého sebavedomia. Chcel som tým vysvetliť fakt, že Rusko nie je nemenné, ako si niektorí myslia. Práve preto podľa mňa zajtrajšie Rusko nebude rovnaké ako Rusko minulosti,“ dodáva Mark Galeotti.

V knihe Krátke dejiny Ruska sa sústredil aj na výber národných mýtov, inými slovami na veci, ktoré Rusi hovoria sami sebe, a ktoré hovoria o sebe iným. A to je teraz pomerne aktuálne, pretože Vladimír Putin vedie v tomto období obrovskú kampaň, v ktorej sa snaží pretvoriť ruské dejiny, no v skutočnosti sa len snaží ospravedlniť súčasnosť tým, že ruské dejiny trochu upravuje. V širšom kontexte je však jasné, že je to proces, ktorý prebieha od úplného začiatku toho, čo dnes nazývame ruským národom.

„Mám pocit, že takto sa dá veľmi zaujímavo vysvetliť, prečo Rusi o sebe uvažujú istým spôsobom,“ dodáva Galeotti.

Milan Buno, knižný publicista