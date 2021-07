Obrovský úspech Slovenska na slovanskej verzii Eurotelevízie

Počas 2 súťažných dní sa predstavila najprv v kategórii Svetový hit so skladbou "It's a Man's Man's Man's World" od Jamesa Browna a následne v kategórii Slovanský hit s populárnou ruskou skladbou od Iriny Dubcovej "Ешь, молись, люби", s ktorou si získala srdcia divákov aj poroty.





A hoci bola konkurencia mimoriadne silná, keďže išlo o jubilejný 30. ročník Slavjanského Bazáru, na ktorý jednotlivé krajiny nasadili to najlepšie, čo doma mali, naša zástupkyňa na pódiu doslova žiarila a v jej tieni zostali aj speváčky z tradičných veľkých účastníckych štátov.



Jej úspech je o to vzácnejší, že sa jednalo vôbec o prvú účasť Slovenska na tomto podujatí a IVANNE citeľne chýbala akákoľvek podpora zo slovenskej strany, a to nielen v hľadisku, ale aj v zákulisí. Slovensko bolo totiž jedinou zo 14 krajín, ktoré na súťaži nemalo vyslaného ani jedného zástupcu médií a rovnako ani zástupcu slovenskej kultúry v organizačných štruktúrach festivalu, vrátane 7-člennej medzinárodnej poroty, A tak bola naša speváčka odkázaná len na seba a svoj talent. Snáď sa to po jej výsledku zlepší a do budúcna budú môcť naši speváci počítať s lepším zázemím pri reprezentovaní svojej krajiny.



A ako zhodnotila svoje účinkovanie samotná IVANNA?

"Som veľmi šťastná, že sa mi pre Slovensko podarilo vybojovať tento historický výsledok. Na túto súťaž som sa pripravovala už 3 roky, minulý rok mi však účasť neumožnila situácia s pandémiou a rok predtým zase nehoda spôsobená mojím bývalým priateľom. Snívala som o tom od momentu, ako som videla finálové vystúpenie kazašského speváka Dimasha, ktorý sa v roku 2015 stal víťazom Grand Prix Slavjanského Bazára a jeho nádherný 7-oktávový hlas majú vďaka videám na sociálnych sieťach možnosť poznať aj ľudia u nás doma. Len mi bolo trochu smutno, že som sa zo svojho úspechu nemala okrem mojej maminy, ktorá ma v Minsku sprevádzala, s kým potešiť. Zatiaľ, čo účastníci z ostatných krajín mali okolo seba množstvo ľudí, či už v zákulisí alebo v hľadisku a tiež aj pracovníkov médií, tak ja som sa cítila veľmi osamelá a bolo mi ľúto, že nemám pri sebe nikoho zo Slovenska. Som však veľmi rada, že sa mi podarilo splniť môj ďalší sen a že som dostala nový impulz ďalej na sebe pracovať a robiť s láskou to, čo ma baví. Som za to mimoriadne vďačná."



IVANNA sa po návrate domov chystá počas leta na spoločné vystúpenia so skupinou Maduar a po prázdninách sa v septembri vracia na Súkromné konzervatórium Dezidéra Kardoša v Topoľčanoch, kde vyučuje spev.



My samozrejme IVANNE držíme palce a tešíme sa, že nielen v športe, ale aj v kultúre máme šikovné talenty, ktoré dokážu úspešne reprezentovať Slovensko na medzinárodnej scéne