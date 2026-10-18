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18. októbra 2026
Slovensko sa nezapojí do ďalšej pôžičky Ukrajine. Fico zároveň plánuje rokovania s Kyjevom aj Moskvou
Premiér zároveň zdôraznil, že SR žiadnym spôsobom nemieni vojensky podporovať ani jednu z bojujúcich strán a nemieni im robiť ani žiadne ústupky. Podobne, ako sa Slovensko nezúčastnilo na 90 ...
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18.10.2026 (SITA.sk) - Premiér zároveň zdôraznil, že SR žiadnym spôsobom nemieni vojensky podporovať ani jednu z bojujúcich strán a nemieni im robiť ani žiadne ústupky.
Podobne, ako sa Slovensko nezúčastnilo na 90 miliardovej pôžičke pre Ukrajinu, rovnako nemieni podporiť ani avizovanú novú 70 miliardovú. V stanovisku to uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) s tým, že túto skutočnosť oznámil aj na samite v Bruseli v piatok 16. októbra.
„Nebudem však brániť a ani nemôžem iným, ak sa rozhodnú pokračovať vo financovaní ukrajinskej armády a Ukrajiny ako štátu. U mňa osobne je hlavnou prekážkou samotné financovanie vojny, ktoré nevedie k mieru, ale len k nezmyselnými zabíjaniu. Tí, čo sú ochotní financovať ukrajinské vojenské potreby, nech už majú na to akékoľvek dôvody, od nenávisti k Rusku až po podporu zbrojárskeho priemyslu, by si však mohli postaviť otázku, či všetky tie stovky miliárd eur v podstate darovaných Ukrajine, pretože táto krajina nesplatí žiadny úver, končia tam, kde končiť majú. Alebo či značná časť z týchto darov nekončí v ukrajinskej korupčnej sieti, o ktorej píšu už aj ukrajinské médiá, čo je už čo povedať," vyhlásil Fico.
Premiér zároveň zdôraznil, že SR žiadnym spôsobom nemieni vojensky podporovať ani jednu z bojujúcich strán a nemieni im robiť ani žiadne ústupky. „Na strane druhej si želáme mať s Ukrajinou a Ruskom otvorený dialóg, preto pracujeme na spoločnom rokovaní našej a ukrajinskej vlády v Ľvove a na zasadnutí slovensko-ruskej komisie pre hospodársku spoluprácu. A budeme stále pretláčať mier a potrebu mierových rokovaní a odmietame účasť slovenských vojakov na akomkoľvek nezodpovednom vojenskom dobrodružstve," skonštatoval Fico.
Doplnil, že odmieta počúvať lekcie o tom, ako nákupom ruskej ropy, či plynu platíme Rusku vojnu na Ukrajine, keď mnohé západné krajiny Európskej únie vo veľkom nakupujú z Ruska skvapalnený plyn. „A o morálke a úpadku v EÚ svedčí aj to, že zo sankčných zoznamov bola vyškrtnutá ruská luxusná kožušina zo sobola. Kožuchy zo sobola môžu stáť aj stotisíc eur a luxusné kožušníctva v EÚ si vybavili, že sobolie kožušiny sa môžu ďalej dovážať z Ruska, pretože iný zdroj neexistuje a mnohí Európania si život bez sobolieho kožucha nevedia predstaviť," uviedol predseda vlády.
Fico sa podľa vlastných slov zároveň teší z fungovania V4 pod slovenským predsedníctvom. „Stretli sme sa pred bruselským summitom a v spolupráci s talianskou premiérkou (Giorgiou Meloni) presadili do záverov vážne úlohy pre Európsku komisiu v súvislosti s vysokými cenami elektriny. V EÚ neexistuje žiadny jednotný trh s elektrinou, sú obrovské rozdiely v cene za jednu MWh, cena elektriny pre Slovensko je určovaná parametrami, s ktorými nič nemáme a za ktoré nezodpovedáme. V EÚ je z tohto nášho spravodlivého boja veľká nervozita, pretože solidarita sa v EÚ nosí len vtedy, keď vyhovuje veľkým a silným," vyhlásil premiér.
Na energetickú bezpečnosť Slovenska podľa neho odpovedáme najsprávnejším spôsobom. „V pondelok (19. októbra) slávnostne prifázujeme štvrtý blok atómovej elektrárne v Mochovciach k sieti a počnúc januárom 2027 bude Slovensko schopné vyvážať od 400 do 500 MWh elektriny. Ešte potrebujeme dotlačiť EK, aby prijala rozhodnutia, ktoré odstránia obrovské nespravodlivé rozdiely v cene elektriny. Žiada sa mi povedať – tak sa to robí, do psej matere!," zdôraznil Fico.
Zároveň poďakoval premiérom Českej republiky, Poľska a Maďarska za vynikajúcu spoluprácu pri presadzovaní spoločných záujmov. „Do konca roka mienime v Bratislave zorganizovať ešte minimálne jedno stretnutie premiérov V4 za účasti významného hosťa. Ten je už pripravený a dohodnutý, už len hľadáme vhodný termín," dodal predseda vlády.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa nezapojí do ďalšej pôžičky Ukrajine. Fico zároveň plánuje rokovania s Kyjevom aj Moskvou © SITA Všetky práva vyhradené.
Podobne, ako sa Slovensko nezúčastnilo na 90 miliardovej pôžičke pre Ukrajinu, rovnako nemieni podporiť ani avizovanú novú 70 miliardovú. V stanovisku to uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) s tým, že túto skutočnosť oznámil aj na samite v Bruseli v piatok 16. októbra.
Fico odmieta ďalšie financovanie Ukrajiny
„Nebudem však brániť a ani nemôžem iným, ak sa rozhodnú pokračovať vo financovaní ukrajinskej armády a Ukrajiny ako štátu. U mňa osobne je hlavnou prekážkou samotné financovanie vojny, ktoré nevedie k mieru, ale len k nezmyselnými zabíjaniu. Tí, čo sú ochotní financovať ukrajinské vojenské potreby, nech už majú na to akékoľvek dôvody, od nenávisti k Rusku až po podporu zbrojárskeho priemyslu, by si však mohli postaviť otázku, či všetky tie stovky miliárd eur v podstate darovaných Ukrajine, pretože táto krajina nesplatí žiadny úver, končia tam, kde končiť majú. Alebo či značná časť z týchto darov nekončí v ukrajinskej korupčnej sieti, o ktorej píšu už aj ukrajinské médiá, čo je už čo povedať," vyhlásil Fico.
Premiér zároveň zdôraznil, že SR žiadnym spôsobom nemieni vojensky podporovať ani jednu z bojujúcich strán a nemieni im robiť ani žiadne ústupky. „Na strane druhej si želáme mať s Ukrajinou a Ruskom otvorený dialóg, preto pracujeme na spoločnom rokovaní našej a ukrajinskej vlády v Ľvove a na zasadnutí slovensko-ruskej komisie pre hospodársku spoluprácu. A budeme stále pretláčať mier a potrebu mierových rokovaní a odmietame účasť slovenských vojakov na akomkoľvek nezodpovednom vojenskom dobrodružstve," skonštatoval Fico.
Fico ocenil spoluprácu krajín V4
Doplnil, že odmieta počúvať lekcie o tom, ako nákupom ruskej ropy, či plynu platíme Rusku vojnu na Ukrajine, keď mnohé západné krajiny Európskej únie vo veľkom nakupujú z Ruska skvapalnený plyn. „A o morálke a úpadku v EÚ svedčí aj to, že zo sankčných zoznamov bola vyškrtnutá ruská luxusná kožušina zo sobola. Kožuchy zo sobola môžu stáť aj stotisíc eur a luxusné kožušníctva v EÚ si vybavili, že sobolie kožušiny sa môžu ďalej dovážať z Ruska, pretože iný zdroj neexistuje a mnohí Európania si život bez sobolieho kožucha nevedia predstaviť," uviedol predseda vlády.
Fico sa podľa vlastných slov zároveň teší z fungovania V4 pod slovenským predsedníctvom. „Stretli sme sa pred bruselským summitom a v spolupráci s talianskou premiérkou (Giorgiou Meloni) presadili do záverov vážne úlohy pre Európsku komisiu v súvislosti s vysokými cenami elektriny. V EÚ neexistuje žiadny jednotný trh s elektrinou, sú obrovské rozdiely v cene za jednu MWh, cena elektriny pre Slovensko je určovaná parametrami, s ktorými nič nemáme a za ktoré nezodpovedáme. V EÚ je z tohto nášho spravodlivého boja veľká nervozita, pretože solidarita sa v EÚ nosí len vtedy, keď vyhovuje veľkým a silným," vyhlásil premiér.
Slovensko chce od januára 2027 vyvážať elektrinu
Na energetickú bezpečnosť Slovenska podľa neho odpovedáme najsprávnejším spôsobom. „V pondelok (19. októbra) slávnostne prifázujeme štvrtý blok atómovej elektrárne v Mochovciach k sieti a počnúc januárom 2027 bude Slovensko schopné vyvážať od 400 do 500 MWh elektriny. Ešte potrebujeme dotlačiť EK, aby prijala rozhodnutia, ktoré odstránia obrovské nespravodlivé rozdiely v cene elektriny. Žiada sa mi povedať – tak sa to robí, do psej matere!," zdôraznil Fico.
Zároveň poďakoval premiérom Českej republiky, Poľska a Maďarska za vynikajúcu spoluprácu pri presadzovaní spoločných záujmov. „Do konca roka mienime v Bratislave zorganizovať ešte minimálne jedno stretnutie premiérov V4 za účasti významného hosťa. Ten je už pripravený a dohodnutý, už len hľadáme vhodný termín," dodal predseda vlády.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa nezapojí do ďalšej pôžičky Ukrajine. Fico zároveň plánuje rokovania s Kyjevom aj Moskvou © SITA Všetky práva vyhradené.
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