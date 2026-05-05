Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Huliak s odvolaním neuspel. Musí sa ospravedlniť ochranárovi a zaplatiť nemajetkovú ujmu v sume 7 500 eur
Krajský súd v Banskej Bystrici v utorok v celom rozsahu potvrdil rozsudok Okresného súdu Zvolen z júla 2025 v spore ochranára
5.5.2026 (SITA.sk) - Proti rozsudku krajského súdu už nie je prípustné odvolanie.
Krajský súd v Banskej Bystrici v utorok v celom rozsahu potvrdil rozsudok Okresného súdu Zvolen z júla 2025 v spore ochranára Mariána Hletka a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nom. Smeru-SD).
Ako informoval advokát a politik Michal Kiča, ktorý zastupoval Hletka, minister je tak definitívne povinný ospravedlniť sa ochranárovi a bývalému šéfovi Zásahového tímu pre medveďa hnedého za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom, o Hletkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov.
Odvolací súd rovnako potvrdil aj Huliakovu povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy v sume 7 500 eur, keďže nepravdivé výroky závažným spôsobom zasiahli do práv na ochranu Hletkovej osobnosti.
Huliak podľa Kiču opakovane a systematicky prednášal o odborníkovi na medvede Mariánovi Hletkovi nepravdivé a hrubo urážlivé výroky, ktoré boli široko medializované.
"Rudolf Huliak tvrdil, že Marián Hletko je zodpovedný za smrť bieloruskej turistky, ktorá prišla o život v roku 2024 po incidente s medveďom hnedým, že má na rukách jej krv, že mal byť dohodárom a brať peniaze za nič alebo za protištátnu činnosť, mal sa cez neziskovú organizáciu nacicať na eurofondy, a mal manipulovať a vymazávať štatistiky o počte medveďov. Huliak v spore trvajúcom od júna 2024 nielenže nedokázal preukázať pravdivosť svojich tvrdení, naopak, žalobca ich pravdivosť dôkazmi vyvrátil. Žalovaný Rudolf Huliak je povinný podľa rozsudkov súdov doručiť Mariánovi Hletkovi vlastnoručne podpísané písomné ospravedlnenie za tieto výroky a uznať ich nepravdivosť,” vysvetlil Kiča.
Krajský súd v Banskej Bystrici v utorok podľa Kiču vyhodnotil odvolanie Rudolfa Huliaka proti rozsudku Okresného súdu Zvolen ako nedôvodné v celom rozsahu. Stotožnil sa so záverom súdu prvého stupňa, podľa ktorého žalovaný ako politik nebol oprávnený v rámci slobody prejavu prezentovať nepravdivé skutkové tvrdenia, navyše znevažujúcim, hrubým spôsobom podnecujúcim k nevraživosti a k nenávistným prejavom.
"Takýto spôsob kritiky, i keď slúžiacej na "politický boj”, nemá podľa súdov v demokratickej spoločnosti miesto," zdôraznil Kiča. Odvolací súd podľa neho taktiež potvrdil rozhodnutie okresného súdu, ktorým zaviazal Huliaka k úhrade nemajetkovej ujmy v sume 7 500 eur, keďže zásah do osobnostných práv mal závažné dôsledky.
Krajský súd osobitne zdôraznil, že priťažujúcou okolnosťou na strane pána Huliaka bolo aj dehonestovanie fyzického zjavu môjho klienta, ktorého označila za "zmrda a 16-kilového chudáka”.
Rudolf Huliak prednášal výroky v čase, keď mal snahu o posilnenie svojej politickej pozície, jeho výroky boli široko medializované, viedli dokonca k preverovaniu Mariána Hletka zo strany polície. „Podľa okresného súdu, s ktorým sa v celom rozsahu stotožnil aj odvolací súd, tvrdenia Rudolfa Huliaka vyvolávali medzi verejnosťou nebezpečné emócie, motívom výrokov bola snaha o zvýšenie Huliakovej politickej popularity," uviedol Kiča.
Ďalším dôvodom priznania náhrady nemajetkovej ujmy bolo podľa advokáta, že výroky dehonestovali žalobcu najmä v jeho profesijnom živote, občianskej cti a napokon aj ľudskej dôstojnosti výrazmi a spôsobom (schvaľovanie násilia pri vysporiadaní sa s iným názorom), ktoré nepodliehajú ochrane v demokratickom štáte.
Zároveň Kiča pripomenul, že Huliakov výrok na adresu Hletka o násilnom vysporiadaní sa s názorovými oponentmi bol jedným z dôvodov, pre ktoré prezidentka Zuzana Čaputová odmietla vymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia.
Samotný Hletko podľa vlastných slov verí, že sa minister postaví k tomuto rozhodnutiu športovo a že svoju chybu konečne prizná. "Je najvyšší čas, aby sa zo svojho konania poučil a správal sa tak, ako sa patrí k jeho postaveniu. Rozhodnutia súdov považujem za víťazstvo všetkých ochrancov prírody, ktorí boli a sú obeťami nepravdivých a urážlivých výrokov Rudolfa Huliaka. Verím, že aj výsledok tohto sporu bude ponaučením pre všetkých politikov, ktorí bezohľadne útočia na predstaviteľov občianskej spoločnosti,” vyhlásil Hletko.
Proti rozsudku krajského súdu už nie je prípustné odvolanie. Právoplatnosť nadobudne jeho doručením sporovým stranám. Rudolf Huliak má následne lehotu troch dní na doručenie vlastnoručne podpísaného ospravedlnenia Mariánovi Hletkovi, ako aj na zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy v sume 7 500 eur.
Zdroj: SITA.sk - Huliak s odvolaním neuspel. Musí sa ospravedlniť ochranárovi a zaplatiť nemajetkovú ujmu v sume 7 500 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
