30. januára 2020 príde do slovenských kín dokumentárny film Attila, mapujúci tŕnistú cestu jedného z najúspešnejších slovenských športovcov súčasnosti. Attilu Végha, bojovníka MMA (Mixed Martial Arts) predstaví aj polohách, v ktorých ho jeho početná fanúšikovská obec nemusí poznať. Ukáže ho nielen ako športovca, ale aj ako manžela, syna a otca, ktorým sa stal začiatkom aktuálneho roka.





Attila

Premiéra: 30. januára 2020

Originálny názov: ATTILA

Réžia: Petr Větrovský

Scenár: Petr Větrovský

Asistent réžie: Viktor Krivosudský

Kamera: Dominik Besler

Zvuk: Viktor Krivosudký

Strih: Matin Dlugolinský

Dokumentárny film mapuje Attilov príbeh už od ranného detstva. Vďaka výpovediam rodiny, blízkych, priateľov, kolegov, športovcov, umelcov, súperov, ale aj vďaka doteraz nezverejneným archívnym záberom môžu diváci nahliadnuť do jeho súkromia a sledovať kroky, ktoré viedli k úspechu v ringu, aj napriek tomu, že naň nemal mnoho predpokladov. Príbeh svetového šampióna mapuje cestu skromného chlapca z Gabčíkova až na samotný trón MMA v Spojených štátoch amerických. Snímka odhaľuje výhry i prehry a nerozpráva len príbeh svetového šampióna Attilu Végha, ale taktiež Attilu Végha, ktorý pracoval päť rokov v Rakúsku na poli, než sa stal vzorom pre súčasnú generáciu. V neposlednom rade ukáže dokument prípravu a zákulisie zápasu storočia proti Karlosovi „Terminátorovi“ Vémolovi, do ktorého Attila vstupoval ako outsider, no v ktorom si vybojoval fenomenálne víťazstvo.„Tento film nebude len o ťažkej ceste späť na vrchol, o veľkom víťazstve v zápase storočia. Bude taktiež o človeku, ktorý má stále tie isté charakterové vlastnosti, bude o láske, o dôvere, o priateľstve na život a na smrť. Film bude o mužovi, ktorý sa nikdy nebil na ulici, o mužovi, ktorý to nikdy nevzdal,“ hovorí producent a režisérToho fascinovala Attilova ľudskosť, ale postupne si ho získalo aj neskutočné odhodlanie, ktorého sa stal svedkom v priebehu nakrúcania. Aj preto s uznaním hovorí: „Toto nie je len veľký príbeh veľkého šampióna, toto je veľký príbeh veľkého človeka.“Dokumentárny film Attila prinesie 30. januára 2020 do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.