Život je hojdačka, dokáže Evita novým filmom Príliš osobná známosť

6. januára 2020 vstúpi do distribúcie snímka Príliš osobná známosť, adaptácia ďalšej z kníh Evity Twardzik Urbaníkovej, jednej z našich najúspešnejších spisovateliek.

Príliš osobná známosť

Premiéra: 16. januára 2020

Krajina pôvodu: Slovensko, Česká republika

Žáner: komédia

Dĺžka: 107 min

Jazyková verzia: slovenský dabing

Odporúčaná prístupnosť: tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

Réžia: Marta Ferencová

Scenár: Marta Ferencová, Eva Urbaníková

Kamera: Mário Ondriš

Hrajú: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková, Ľuboš Kostelný, Marián Mitaš, Janko Popovič Volarič, Branislav Trifunovič a iní

Spomedzi knižných titulov, za ktorými autorsky stojí, vybrala Evita tentoraz príbeh, ktorý opisuje život so všetkými jeho odtienkami. „Príliš osobná známosť je presne o tom, že život je hojdačka, raz sme dole, raz sme hore, niekedy sme dlhšie tam, niekedy na tej druhej strane a je plná emócii. Čím som staršia, tým viac vnímam, že nič v živote nie je čiernobiele, a to sa mi páči aj na príbehoch troch žien, ktoré sú nosné v tomto filme,“ hovorí spisovateľka, ktorá spolu s režisérkounapísala aj filmový scenár.Spomínanú trojicu hrdiniek vo filme stvárnia úspešné české herečky Petra Hřebíčková, Tatiana a Dyková a Eliška Balzerová. Autorka predlohy neskrýva nadšenie z obsadenia a dodáva, že mimoriadne pozitívne ju svojím talentom a disciplínou prekvapila najmladšia členka hereckého ansámbla, v čase nakrúcania päťročná Valentýna Bečková. „V jednej scéne sme potrebovali, aby srdcervúco plakala a ona aj srdcervúco plakala a keď doplakala, prišla za mnou a spýtala sa - plakala som tak, ako si to napísala?“ spomínaHerečkám všetkých vekových kategórií budú na plátne robiť spoločnosť herci Branislav Trifunović, Predrag Manojlović, Janko Popović Volarić, ale aj Ľuboš Kostelný a Marián Mitaš. Snímku Príliš osobná známosť, ktorá vznikla v koprodukcii spoločností JOY DEPARTMENT, NUNEZ NFE a TRINITY PICTURES, do kín prinesie distribučná spoločnosť