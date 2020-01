Ed Sheeran má iba jednu nomináciu na Brit Awards, dominujú Dave a Lewis Capaldi

Brit Awards 2020



nominácie



Najlepší album

Najlepšia britská speváčka

Najlepší britský spevák

Najlepšia skupina

Najlepší nováčik

Najlepšia skladba

Najlepšia zahraničná speváčka

Najlepší zahraničný spevák

Dave - PsychodramaMichael Kiwanuka - KiwanukaStormzy - Heavy Is The HeadHarry Styles - Fine LineLewis Capaldi - Divinely Uninspired To A Hellish ExtentCharli XCXMahaliaMabelFKA TwigsFreya RidingsDaveMichael KiwanukaStormzyHarry StylesLewis CapaldiColdplayBastilleD-Block EuropeBring Me The HorizonFoalsDaveSam FenderMabelAitchLewis CapaldiEd Sheeran & Justin Bieber - I Don't CareCalvin Harris ft Rag 'N' Bone Man - GiantMabel - Don't Call Me UpDave ft Burna Boy - LocationSam Smith ft Normani - Dancing With A StrangerStormzy - Vossi BopTom Walker - Just You And IMark Ronson ft Miley Cyrus - Nothing Breaks Like A HeartAJ Tracey - Ladbroke GroveLewis Capaldi - Someone You LovedLana Del ReyLizzoAriana GrandeBillie EilishCamila CabelloBruce SpringsteenPost MaloneTyler, The CreatorBurna BoyDermot Kennedy