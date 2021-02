Doležal sa pridal k iniciatíve Súlika. S diaľničiarmi našli projekty, ktoré „zdržal“ Slávik

Projekty predĺžil o niekoľko mesiacov

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby sa pridáva k iniciatíve ministra hospodárstva Richarda Sulíka vo veci trestného oznámenia v prípade Marcela Slávika a jeho združenia, ktorý mal svojimi podmienkami a požiadavkami zdržiavať procesy viacerých výstavieb na Slovensku.Vyhlásil to počas štvrtkovej online diskusii šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal s tým, že s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) našli až 19 projektov, ktorých realizácia bola predĺžená v priemere o 6 až 9 mesiacov práve pre „rôzne podania" zo strany Marcela Slávika.Podľa neho na jednej strane treba rešpektovať názory občanov, občianskych združení, ochrancov prírody, samospráv či starostov k rôznym stavbám, ale na strane druhej osobne odsudzuje, ak ide o znaky obštrukčného konania s cieľom predlžovať stavbu a mať z toho iné benefity. Minister Doležal verí, že orgány v trestnom konaní vyšetria všetky informácie dodané aj zo strany rezortu dopravy a výstavby.Podľa Andreja Doležala treba pri výstavbách ciest, diaľníc či iných stavieb brať ohľad na verejné záujmy, ktoré sa môžu týkať aj ochrany životného prostredia. Ako však pripomína, napríklad v prípade výstavby obchvatu v Bratislave existuje aj druhý verejný záujem. Ten sa týka skoršieho dokončenia výstavby diaľničnej križovatky D4 , lebo bez nej nemá projekt za takmer dve miliardy eur zmysel.„My sme pre rešpektovanie jedného verejného záujmu predĺžili výstavbu križovatky o tri roky. Pritom dokončenie výstavby by prinieslo zlepšenie životného prostredia odľahčením dopravy na Prístavnom moste a znížením emisií. Vždy je to o hľadaní kompromisov. Aj preto možno u nás povoľovací proces pri výstavbách trvá tak dlho," dodal Andrej Doležal.Trestné oznámenie podal minister Sulík v piatich konkrétny prípadoch. Dúfa, že generálna prokuratúra bude konať a ukončí tak trápenie staviteľov, ktoré trvá podľa neho už roky. Ako vysvetlil Richard Sulík, okolo staviteľov sa už dlhodobo vyskytuje stále to isté meno, a to Marcel Slávik.„Je to človek, ktorý vstupuje do stavebných konaní s nezmyselnými požiadavkami a blokuje stavby, kým nedostane sponzorské pre svoje združenie," uviedol minister hospodárstva s tým, že jeho požiadavky sú typu fontánka na streche, stromy na parkovisku či konkrétny použitý špeciálny materiál.„Splňte alebo zaplaťte," dodal Richard Sulík na margo Slávikovej stratégie. Zároveň dodal, že od staviteľov získal množstvo podnetov a výpovedí, ktorými by sa mala GP zaoberať pri zisťovaní, či ide o trestný čin.