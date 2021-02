Parlament schválil právo výberu zamestnancov medzi gastrolístkom a finančným príspevkom

aktualizované 4. februára 17:49



4.2.2021 (Webnoviny.sk) -Od začiatku marca tohto roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú vo štvrtok schválil parlament. Právo výberu sa bude týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.Zároveň sa ponechávajú výnimky z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie.Zamestnávateľ bude podľa rezortu práce môcť upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zo strany zamestnanca. Zamestnanec bude svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov.Zamestnávatelia sa budú môcť rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka.Zamestnávatelia tak dostanú priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok, dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov, prípadne zorganizovať podnikové „referendum“ o optimálnej forme stravovania u zamestnávateľa.Od marca tohto roka sa tiež zníži výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %, čím klesnú náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.Od 1. januára 2023 sa na Slovensku zavedie povinná elektronická forma stravovacej poukážky. Výnimkou budú len prípady, v ktorých sa nebude môcť elektronický gastrolístok z objektívnych dôvodov použiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti, napríklad stravovacie zariadenie alebo obchod nebude prijímať elektronické stravovacie poukážky."Nie všade bude možné vybudovať sieť a akceptačné miesta na používanie elektronických stravovacích poukážok," uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu.Asociácia moderných benefitov (AMOBE), ktorá združuje emitentov stravných lístkov, považuje schválenie zmien v príspevku na stravovanie za zlý krok.Namiesto vylepšenia existujúceho systému prináša novela Zákonníka práce do praxe vyššiu administratívnu náročnosť pre zamestnávateľov, pre zamestnancov zase nové sociálne hrozby.„Tieto problémy môžu v praxi výhľadovo viesť až k tlaku na postupné úplné zrušenie tohto zamestnaneckého benefitu,“ upozorňuje prezident AMOBE Štefan Petrík.Asociácia je však presvedčená, že významná časť zamestnancov a zamestnávateľov si uvedomí výhody, najmä elektronických stravných lístkov. Zamestnancom dáva stravný lístok istotu oddelenia ich mzdy od príspevku na stravovanie.„Ak na riziko nahrádzania mzdy upozorňovalo aj Ministerstvo financií SR, treba ho vnímať ako reálne. V ideálnom svete by sme sa o tom baviť nemuseli, ale už dnes mnoho ľudí dostáva časť výplaty oficiálne a časť na ruku s cieľom zamestnávateľa ušetriť odvody zo mzdy,“ dodáva Petrík.„Právna úprava sa môže týkať 50 % až 60 % zamestnancov v pracovnom pomere, vzhľadom na to, že navrhovaná právna úprava sa netýka zamestnancov zamestnávateľov s vlastným alebo zmluvným stravovacím zariadením," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Podľa rezortu nie je možné odhadnúť, aký podiel zamestnancov sa z rôznych dôvodov rozhodne pre finančný príspevok.Zamestnanec si po novom bude vyberať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom, kým doteraz o forme zabezpečenia stravovania rozhodoval zamestnávateľ sám.Nemožno preto podľa ministerstva vylúčiť, že niektorí zamestnávatelia sa z tohto dôvodu rozhodnú svojim zamestnancom radšej zabezpečiť stravovacie zariadenie.„Ak si všetci zamestnanci vyberú finančný príspevok, zamestnávateľ ušetrí náklady na manipulácii s gastrolístkami," upozorňuje ministerstvo.Ak si finančný príspevok vyberie len časť zamestnancov, časť nákladov sa zachová, zamestnávateľ bude musieť plniť povinnosti v dvoch režimoch.„Podľa názoru zamestnávateľských zväzov bude mať možnosť voľby zamestnancom negatívne dopady z hľadiska administratívnej záťaže," konštatuje rezort. Možnosť, že by si všetci zamestnanci vybrali finančný príspevok, je podľa ministerstva práce nepravdepodobná.