Dôležité pri eurofondoch je posilniť samosprávy, tvrdí Božik a ZMOS ocenilo prístup úradníckej vlády

Rýchlosť vyhodnocovania výziev

Vnútorný rozvoj cestovného ruchu

Škôlky aj dvojzmenná prevádzka škôl

1.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik vníma zo strany úradníckej vlády ochotu načúvať samosprávam a považuje to za optimálny model pre budúcnosť.Božik podotkol, že ZMOS participoval na príprave plánu obnovy, hoci nie všetky ich požiadavky a pripomienky boli vzaté do úvahy.Dodal, že rozumie limitáciám zo strany vlády i Európskej komisie . Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede. Podľa Božika je najväčším problémom pri čerpaní prostriedkov z plánu obnovy rýchlosť vyhodnocovania výziev.Pri eurofondoch je podľa neho tiež potrebné posilniť administratívne kapacity v mestách, keďže slovenské samosprávy si ľudí, ktorí sa venujú eurofondom, platia zo svojich prostriedkov. Ocenil ale, že už čoskoro bude spustená výzva k projektu Centier zdieľaných služieb.Rokovanie s predstaviteľmi vlády podľa neho upriamilo pozornosť na záležitosti, ktoré je ešte potrebné upraviť a zmeniť.„Príkladom toho bola spolupráca s rezortom dopravy, kde došlo k úprave niektorých benchmarkov tak, aby cyklochodníky, ktoré už boli prezentované, že budú podporené v podobe 25 výziev, hovoria o vnútromestskej mobilite a pomáhajú tomu, aby sa v mestách, ktoré tak isto ZMOS reprezentuje, sa bolo možné dostať jednak do práce a jednak ich využiť, samozrejme, aj na vnútorný rozvoj cestovného ruchu," priblížil.Za dôležitú označil otázku podpory budovania zariadení sociálnych služieb a zvyšovanie ich kapacít. Pri súčasnom spôsobe financovania je to ale podľa Božika náročné.Ambíciou do budúcnosti je zmena financovania takým spôsobom, aby aj zariadenia s nižšou kapacitou mohli byť prefinancované a poskytovať služby nielen seniorom, ale napríklad i ľuďom, ktorí potrebujú chránené bývanie.Ďalšou témou bolo zvyšovanie kapacít materských škôl. Bôžik podotkol, že i tak nevedia garantovať, že od septembra budú mať v škôlkach miesta všetky štvorročné deti.Uviedol, že sú mestá, kde to funguje, ale predpokladá, že poniektoré mestá a obce s tým budú mať problém. Na programe bola i téma odstránenia dvojzmennej prevádzky škôl či problematika optimalizácie siete nemocníc.Podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov Lívia Vašáková , ktorá sa s predstaviteľmi samospráv stretla, uviedla, že samosprávy sú pre realizáciu plánu obnovy kľúčovým partnerom.Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič a prezident Únie miest Slovenska