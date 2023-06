Prezidentka Čaputová vymenovala osemnásť nových sudcov, pre justíciu predstavujú energiu a nádej

Vymenovanie sudcov

Kondícia slovenského súdnictva





Za nových sudcov všeobecných súdov v štvrtok Zuzana Čaputová vymenovala Martu Babincovú, Mestský súd Bratislava IV, Michala Davalu, Správny súd v Bratislave, Pavla Doriča, Správny súd v Košiciach, Ľudevíta Fafaľáka, Správny súd v Košiciach, Filipa Hudeca, Správny súd Bratislava, Ingrid Hudecovú, Správny súd v Bratislave, Róberta Jakubáča, Správny súd v Bratislave, Michaelu Janečkovú, Mestský súd Bratislava IV, Lukáša Kolibába, Správny súd v Banskej Bystrici, Dianu Králikovú, Okresný súd Bardejov, Michaelu Kútikovú, Správny súd v Banskej Bystrici, Radovana Ondreáša, Mestský súd Bratislava IV, Janu Ondrejkovú, Správny súd v Bratislave, Ivanu Rudinskú, Správny súd v Bratislave, Michaelu Stankociovú, Správny súd v Bratislave, Juraja Štorcela, Správny súd v Bratislave, Luciu Vážan Valockú, Okresný súd Martin a Barboru Vrbovú, Správny súd v Bratislave.





1.6.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v štvrtok v Prezidentskom paláci vymenovala osemnásť nových sudcov všeobecných súdov. Informuje o tom v tlačovej správe hovorca hlavy štátu Martin Strižinec, podľa ktorého Čaputová v úvode príhovoru uviedla, že noví sudcovia predstavujú pre našu justíciu novú energiu a nádej.„Dnešný deň je pre vás odmenou a zadosťučinením za roky štúdia a náročnej odbornej prípravy. Zároveň však kladie na vaše plecia obrovskú zodpovednosť, lebo vaše rozhodnutia budú ovplyvňovať osudy ľudí, a to nielen samotných aktérov sporov, ktoré budete riešiť,“ uviedla v úvode príhovoru prezidentka.Kroky nových sudcov budú mať podľa Čaputovej dosah na celkovú atmosféru v spoločnosti, pokiaľ existujú závažné podozrenia, že sudca nerozhodoval objektívne, nestranne, alebo ak súdne konanie prebiehalo príliš pomaly.„Ak sa zlyhania spravodlivosti vyskytujú opakovane a stávajú sa súčasťou systému, je traumatizovaná celá spoločnosť,“ skonštatovala hlava štátu, podľa ktorej zodpovednosť, s ktorou sa spája výkon sudcovskej profesie, je na druhej strane vyvážená zárukami, ktoré by mali sudcom vytvárať dostatočné podmienky pre objektívne a nezávislé rozhodovanie.Na rozdiel od verejných činiteľov, ktorých pôsobenie ohraničuje funkčné obdobie, môžu sudcovia podľa Čaputovej trvalo, nestranne a nezávisle chrániť kontinuitu vlády zákona a rešpektovania práva. Prezidentka verí, že kondíciu slovenského súdnictva pozitívne ovplyvní aj reforma súdnictva a nová súdna mapa, ktorá v štvrtok vstupuje do platnosti.