Rusi deportovaným ukrajinským deťom menia identitu, chcú ich násilne rusifikovať

Ukrajinské deti chcú násilne rusifikovať

Zatykač na Putina

1.6.2023 (SITA.sk) - Rusko mení mená a dátumy narodenia nelegálne deportovaných ukrajinských detí. Ako referuje web fakty.com.ua, povedala to ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková. „V ruských regiónoch deťom menia identitu - mená, priezviská, dátumy narodenia... Robia všetko pre to, aby ich asimilovali a v skutočnosti spáchali genocídu proti našim deťom,“ povedala Vereščuková.Dodala, že Rusi chcú ukrajinské deti násilne rusifikovať, dávať im takzvané pasy a robiť všetko pre to, aby zabudli na svoju rodnú krajinu, jazyk, kultúru a prijali novú realitu.Vereščuková zdôraznila, že Ukrajina potrebuje masívnu medzinárodnú podporu pre návrat ukrajinských detí. „Musíme vyvinúť tlak na Rusko. Musíme okamžite nájsť mechanizmus. Pretože každý deň, keď tam deti zostanú, je mínusom pre ich budúcnosť, je to strata identity,“ poznamenala Vereščuková.ICC vydal 17. marca zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina za jeho rolu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine. Súd vtedy vo vyhlásení uviedol, že Putin „je údajne zodpovedný za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a nezákonného presunu obyvateľstva (detí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruskej federácie“.Súd tiež v tejto súvislosti vydal zatykač na komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú.Bieloruské opozičné hnutie Národný protikrízový manažment nedávno informovalo, že na deportáciách ukrajinských detí sa podieľa aj režim samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.