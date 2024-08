Izraelská raketa zasiahla konvoj v Pásme Gazy smerujúci do nemocnice v meste Rafah, ten viezol zdravotnícky materiál a palivo

30.8.2024 (SITA.sk) - Izraelská raketa zasiahla konvoj so zdravotníckym materiálom a palivom pre nemocnicu Červeného polmesiaca Spojených arabských emirátov v Pásme Gazy, tvrdí americká mimovládna organizácia American Near East Refugee Aid (Anera).Pri údere zomrelo niekoľko ľudí z miestnej prepravnej spoločnosti. Izrael bez uvedenia dôkazov povedal, že spustil paľbu po tom, čo sa konvoja zmocnili ozbrojenci.Úder sa stal vo štvrtok a zasiahol prvé vozidlo konvoja. Ten viezol zásoby do nemocnice v meste Rafah, uviedla riaditeľka organizácie pre palestínske územia Sadra Rasheedová. Zvyšné vozidlá mohli údajne pokračovať v ceste a doručili pomoc do nemocnice.Hovorca armády na sociálnej sieti X uviedol, že ozbrojenci sa zmocnili vozidla v prednej časti konvoja, po čom ozbrojené sily potvrdili možnosť útoku na toto auto. Ostatné vozidlá podľa neho neutrpeli škody a dosiahli cieľ. Ako tiež uviedol, operácia eliminovala riziko únosu konvoja.Spojené arabské emiráty úder zatiaľ nekomentovali.