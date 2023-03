Sociálna poisťovňa vytvorila pomôcku pre zamestnávateľov dlžníkov, je ním vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného

Vyhľadávacie okno

20.3.2023 (SITA.sk) - Sociálna poisťovňa v súčasnosti postupne uplatňuje na dlžníkov, ktorí splnili podmienky, generálny pardon. Jednou z podmienok pre zamestnávateľov a zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného.Sociálna poisťovňa preto pre dlžníkov-zamestnávateľov pripravila užitočnú pomôcku, a to vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr Zamestnávateľ si do vyhľadávacieho okna zadá svoj variabilný symbol, ktorý mu pridelila Sociálna poisťovňa a klikne na Odoslať.Vyhľadávač ho okamžite informuje, či odovzdal všetky povinné mesačné výkazy poistného, alebo si túto povinnosť nesplnil. V takom prípade sa dozvie, za ktorý mesiac a rok Sociálna poisťovňa jeho výkazy poistného neeviduje.Na základe tejto informácie má príležitosť veľmi rýchlo svoju chybu napraviť a neodovzdané povinné výkazy Sociálnej poisťovni zaslať.„Pripomíname, že vyhľadávač zobrazuje neodovzdané mesačné výkazy poistného len za obdobie generálneho pardonu, teda pred 1. júlom 2022," uviedol Kontúr. Sociálna poisťovňa údaje v ňom aktualizuje týždenne.Základnými podmienkami uplatnenia generálneho pardonu voči dlžníkovi je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného, teda istiny a tiež predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za tzv. rozhodujúce obdobie, teda za celé obdobie pred 1. júlom 2022.Uhradiť dlžné poistné a odovzdať mesačné výkazy je potrebné do 31. augusta 2023. Sociálna poisťovňa vtedy odpustí dlžníkovi povinnosť zaplatiť penále.