 24hod.sk    Ekonomika

28. februára 2026

Doma im je už pritesno, slovenské e-shopy čoraz viac expandujú za hranice. Čo ich motivuje?


Tagy: E-commerce E-shopy slovenské e-shopy

Počet slovenských e-shopov, ktoré rozširujú svoje podnikanie do zahraničia rastie. Len v minulom roku za hranice expandovalo 281 online obchodov. Motiváciou je najmä vyšší ...



gettyimages 1249219777 676x451 28.2.2026 (SITA.sk) - Počet slovenských e-shopov, ktoré rozširujú svoje podnikanie do zahraničia rastie. Len v minulom roku za hranice expandovalo 281 online obchodov. Motiváciou je najmä vyšší obrat, ale aj nižšia závislosť od podnikateľského prostredia na Slovensku. Informovala o tom platforma na tvorbu a správu e-shopov Shoptet.


„E-shopári majú čoraz väčšie ambície preraziť aj v zahraničí. Slovenský trh je malý, a pokiaľ sa obchodu darí, môže pomerne rýchlo naraziť na limit. Expanzia je teda pre mnohých dôležitým motorom rastu,“ priblížila Mária Auxtová zo Shoptet.

Príležitosti sú aj na Balkáne


Dodala, že v minuloročnom e-commerce prieskume označilo expanziu ako svoju hlavnú aktuálnu výzvu 21 % prevádzkovateľov e-shopov. Dve tretiny pritom podľa prieskumu plánovali rozšíriť predaj aj do ďalších krajín.

Pri rozhodovaní o expanzii podľa platformy vedú krajiny v rámci Európskej únie. Online obchodníci si najčastejšie vyberajú Českú republiku, pre jej jazykovú aj geografickú blízkosť. Populárne je tiež Maďarsko, kde zohráva úlohu jednoduchšia logistika i to, že obyvatelia južných okresov na Slovensku neraz ovládajú maďarčinu.

„Okrem susedných krajín vidia Slováci príležitosti aj na Balkáne. Oproti krajinám západnej Európy je tam nižšia konkurencia aj menšia dominancia trhovísk, ako napríklad Amazon,“ priblížila Auxtová.

Bulharsko je teraz in


Doplnila, že prevádzkovateľov e-shopov aktuálne láka Bulharsko, ktoré začiatkom tohto roka prijalo euro a e-commerce trh je tam menej vyvinutý ako na Slovensku. Spresnila, že zatiaľ čo podľa Eurostatu na Slovensku nakupuje online približne 84 % používateľov internetu, v Bulharsku je to len 57 %, čo dáva dostatočný priestor na rast.

Rozšírenie e-shopu aj za hranice je v súčasnosti pre slovenských online obchodníkov jednoduchšie ako v minulosti. „Preklad e-shopu, napojenie na platobné brány či zobrazovanie cien v mene danej krajiny dnes môžete mať v podstate na pár klikov,“ pripomenula Auxtová s tým, že výrazne dokáže pomôcť aj umelá inteligencia.


Zdroj: SITA.sk - Doma im je už pritesno, slovenské e-shopy čoraz viac expandujú za hranice. Čo ich motivuje? © SITA Všetky práva vyhradené.

