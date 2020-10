Domáca izolácia: Nezabúdajte na vetranie i dezinfekciu

Pri domácej izolácii treba dodržiavať viacero hygienických zásad, patrí medzi ne pravidelné vetranie, obmedzenie kontaktov, dezinfekcia a umývanie si rúk, samostatná izba pre pozitívne testovaného člena domácnosti a podobne. V súvislosti s pilotnou fázou plošného testovania na ochorenie COVID-19 na Orave a v Bardejove pripomenul Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR viacero zásad domácej izolácie. TASR ich poskytla hovorkyňa úradu Daša Račková.





Medzi hlavné zásady patrí neopúšťať miesto pobytu, obmedziť kontakty s inými a neprijímať návštevy. Ak sa izolácia vykonáva v rodinnom dome, je podľa úradu v poriadku tráviť čas na dvore či záhrade, v byte možno ísť na svoj vlastný balkón.V bytovom dome možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvetrať psa a podobne), samozrejme, s nutnosťou prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk. ÚVZ hovorí aj o potrebe čo najmenšieho zdržiavania sa v spoločných priestoroch. Zdôraznil, že na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, a to aj vzhľadom na možné nahlásenie porušenia karantény a následné dokazovanie.ÚVZ tiež odporúča zorganizovať nákupy s pomocou priateľov, rodiny či blízkych. "Poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, respektíve služby samospráv," priblížila hovorkyňa.Pripomenula, že základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu sú dôsledné umývanie si rúk dezinfekčným mydlom a časté nárazové vetranie miestností. Bežne používané kľučky, povrchy a predmety odporúča dezinfikovať častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používať odporúča jednorazové papierové a vlhčené utierky.Každý člen rodiny by mal mať podľa úradu vlastný uterák, tanier, poháre či príbor. Po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo ručne v teplej vode s detergentom. Za ideálne pri pozitívne testovanom členovi rodiny označil úrad samostatnú izbu. Ak to nie je možné, nemal by ju zdieľať s rizikovými osobami. Kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu by mal používať ako posledný a následne ju umyť a dezinfikovať."V blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového koša a umyť si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky," dodal úrad.