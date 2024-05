Domáce mužstvo podľahlo po nájazdoch Švajčiarom, menovcovi českého premiéra vlialo energiu do žíl narodenie dcéry

MS v hokeji 2024 (A-skupina)

O2 Arena (Praha)

Švajčiarsko – Česko 2:1 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Hrallo sa od 20.20



Góly:

13:36 – 1:0 K. Fiala (N. Hischier, R. Josi) / presilová hra 5 proti 4

35:57 – 1:1 M. Stránský (D. Špaček, R. Červenka) / presilová hra 5 proti 3



Samostatné nájazdy:

1. séria: S. Andrighetto (nedal) – O. Kaše (nedal)

2. séria: K. Fiala (gól) – M. Stránský (gól)

3. séria: P. Kurashev (gól) – D. Tomášek (nedal)

4. séria: R. Loeffel (nedal) – R. Červenka (nedal)

5. séria: R. Josi (nedal) – J. Flek (nedal)



Vylúčenia:12:52 R. Červenka – 2 min. (hrubosť)

28:01 K. Fiala – 2 min. (podrazenie)

33:40 M. Stránský – 2 min. (podrazenie)

35:40 P. Kurashev – 2 min. (hrubosť)

35:40 O. Beránek – 2 min. (hrubosť)

35:40 J. Rutta – 2 min. (hrubosť)

35:40 N. Niederreiter – 2 min. (hrubosť)

35:45 J. Siegenthaler – 2 min. (nedovolené bránenie)

39:52 M. Kempný – 2 min. (podrazenie)

43:35 A. Ambühl – 2 min. (podrazenie)

64:15 M. Kempný – 2 min. (narazenie)



strely na bránu: 27:24 (5:8, 8:8, 12:8 - 1:3), vylúčenia: 5:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: Andris Ansons (Lot.), Andre Schräder (Nem.) – Oto Durmis (SR), Anders Nyqvist (Švéd.), 17 413 divákov



Zostavy:

Švajčiarsko: Genoni – Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Loeffel, Jung, Fora – Fiala, Hischier, Bertschy – Andrighetto, Jäger, Niederreiter – Herzog, Senteler, Simion – Kurashev

Česko: Dostál – Krejčík, Gudas, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka, Sedlák, Kaše – Palát, Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek





14.5.2024 (SITA.sk) - Humorne by sa dalo povedať, že po pondelňajšom zápase hokejových majstrovstiev sveta medzi Švajčiarskom a Českom budú mať niektorí českí fanúšikovia opäť o čosi menej radi priezvisko Fiala. Predovšetkým tí euroskeptickejšie naladení.Českí hokejisti v pondelok večer prehrali v dueli pražskej A-skupiny MS so Švajčiarmi 1:2 po samostatných nájazdoch, pričom pri všetkom podstatnom z pohľadu víťazstva "Helvétov" bol menovec súčasného českého premiéra Petra Fialu - Kevin.Hráč s českými koreňmi pôsobiaci v tíme zámorskej NHL Los Angeles Kings v 14. minúte v presilovke otvoril skóre duelu a v nájazdovej lotérii ako jeden z dvoch Švajčiarov premenil svoj pokus.Fiala odohral až v pondelok prvý zápas na šampionáte. Do dejiska priletel deň po tom, ako jeho manželka Jessica porodila dcéru Maisie-Mae. Zápas proti tímu organizátorskej krajiny, odkiaľ pochádzajú jeho rodičia, si viditeľne užíval."Možno vo mne bolo trochu novej otcovskej energie. V prvom rade sa chcem poďakovať mojej manželke, že ma nechala ísť. Veľmi ma podporovala a chcela, aby som hral. Som jej za to veľmi vďačný," povedal 27-ročný rodák zo švajčiarskeho St. Gallenu podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF ).