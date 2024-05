Tréner Kaláber by mal zostať na poľskej striedačke aj v prípade vypadnutia z MS, myslí si legendárny Czerkawski

Kaláber je dobrý tréner

Kľúčové zápasy





Rodák z Radomska bol draftovaný v roku 1991



V šiestich sezónach nastrieľal vyše dvadsať gólov, dvakrát dokonca pokoril tridsiatku. V drese newyorských Zdenom Chárom.



Autor 215 gólov a 220 asistencií v 745 dueloch základnej časti profiligy sa v roku 1996 oženil s poľsko-švédskou herečkou Izabellou Scorupcovou, ktorú preslávila rola Natalie Simonovovej z kultovej bondovky Golden Eye. Po dvoch rokoch však ich manželstvo stroskotalo, od septembra 2007 je Czerkawského vyvolenou Emilia Raszynská, prvá vicemiss Poľska 1999.



Rodák z Radomska bol draftovaný v roku 1991 Bostonom Bruins zo 106. pozície. Debut v lige si však odkrútil až v sezóne 1993/1994 po vydarenej anabáze vo Švédsku. V najlepšej súťaži sveta sa v pozícii krídelníka dobre uplatnil.V šiestich sezónach nastrieľal vyše dvadsať gólov, dvakrát dokonca pokoril tridsiatku. V drese newyorských Islanders , ktorý si obliekal najdlhšie a najvýraznejšie sa v ňom aj presadil (1997 - 2004), sa koncom 90. rokov zišiel aj so Slovákmi Žigmundom Pálffym Autor 215 gólov a 220 asistencií v 745 dueloch základnej časti profiligy sa v roku 1996 oženil s poľsko-švédskou herečkou Izabellou Scorupcovou, ktorú preslávila rola Natalie Simonovovej z kultovej bondovky Golden Eye. Po dvoch rokoch však ich manželstvo stroskotalo, od septembra 2007 je Czerkawského vyvolenou Emilia Raszynská, prvá vicemiss Poľska 1999.

14.5.2024 (SITA.sk) - Podľa poľskej hokejovej legendy Mariusza Czerkawského by mal slovenský kouč Róbert Kaláber zostať na striedačke poľskej reprezentácie aj v prípade, že sa mužstvu na majstrovstvách sveta v Česku nepodarí udržať sa v najvyššej kategórii.Práca slovenského odborníka sa mu pozdáva a tvrdí, že by mal dostať možnosť ďalej pracovať koncepčne na rozvoji poľského hokeja."Nechcem špekulovať. Róbert Kaláber je veľmi dobrý tréner. Má rozumný realizačný tím. Sú to správni ľudia na správnom mieste. Určite si zaslúžia, aby sa im verilo. Čo viem, tak Kaláber odviedol prípravu najlepšie, ako vedel. Pre daný moment zvolil optimálnu zostavu,“ povedal 52-ročný Czerkawski v rozhovore pre web sport.pl.Práve mužstvo trénera Kalábera bude v stredu najbližším súperom Slovákov v ostravskej B-skupine šampionátu. Poliaci hrajú v najvyššej kategórii MS po 22 rokoch.Hneď v prvom dueli "uchmatli" bod bronzovému tímu z vlaňajška - Lotyšom, pričom až trikrát viedli o gól. Pre Poliakov však bude kľúčové zvládnutie zápasov proti Kazachom a Francúzom."Každý bod a gól môže byť cenný a musíte bojovať proti každému - proti veľmociam aj proti súperom s potenciálom bližšie k tomu nášmu. Rebríčkovo sme najslabším tímom na šampionáte. Bude stačiť jedno víťazstvo? Dve remízy? Uvidíme," poznamenal Czerkawski.