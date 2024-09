Severokórejskí stolní tenisti sa odfotili s rivalmi z juhu na LOH 2024 v Paríži. Čaká ich doma ideologická previerka? (video)

Mesačná ideologická očista



Úprimné vyjadrenie ľútosti

4.9.2024 (SITA.sk) - Pre väčšinu pozorovateľov to bol dôkaz, že šport má schopnosť spojiť ľudí, aj keď žijú na opačných stranách jednej z najťažšie ozbrojených hraníc sveta. Jedným z najospevovanejších momentov parížskej olympiády sa stala selfie medailistov v stolnom tenise z rozdeleného Kórejského polostrova, no severokórejským športovcom tento moment priniesol problémy doma.Severokórejskí stolní tenisti Kim Kum-jong a Ri Jong-sik, ktorí sa na selfie usmievali spolu s juhokórejskými hráčmi Lim Jong-hoonom a Šin Ju-binom, čelia v „komunistickej“ Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) „ideologickej previerke“.Záber Severokórejčanov s Juhokórejčanmi sa objavil na oficiálnom instagramovom konte hier, kde získal stovky tisíc lajkov, pričom magazín People ho označil za jeden z top 12 momentov fair play na olympiáde v Paríži.Podľa týždenníka Daily NK však spomenutí severokórejskí stolní tenisti musia po návrate do Severnej Kórey podstúpiť mesačnú „ideologickú očistu“, čo je obvyklý postup pre severokórejských športovcov, ktorí okúsili život mimo komunistického štátu.Športovci mali príkaz nekomunikovať so súťažiacimi z iných krajín vrátane Juhu, pričom tých, ktorí sa spriateľujú, môže čakať trest. Stolní tenisti boli údajne kritizovaní za „usmievanie sa“ počas pózovania s atlétmi z krajiny, ktorú režim označil za „nepriateľa číslo jeden“.Selfie vznikla v čase zvyšujúceho sa napätia medzi oboma Kóreami, ktorých konflikt z rokov 1950 až 1953 skončil prímerím, ale nie podpísaním mierovej zmluvy a de facto sú stále vo vojnovom stave.Nie je jasné, akým sankciám môžu športovci čeliť. Podľa Korea Times to môže závisieť na tom, koľko ľútosti prejavia za chvíľkové „zníženie obozretnosti“ na olympiáde. Severokórejskí športovci sa po návrate podrobujú trojfázovému „ideologickému preskúmaniu“, ktoré sa končí sedením sebareflexie, kde sa očakáva, že skritizujú „nevhodné správanie“ medzi kolegami a opíšu vlastné konanie.Noviny citovali zdroj, ktorý povedal, že úprimné vyjadrenie ľútosti môže ušetriť športovcov od „politických alebo administratívnych trestov“, ktorých povaha je však nejasná.Zatiaľ čo Kim Kum-jong a Ri Jong-sik získali striebornú medailu, iní športovci boli údajne potrestaní za nedostatočné výkony. Po futbalových majstrovstvách sveta v JAR v roku 2010, na ktorých severokórejský tím prehral všetky tri zápasy, museli hráči za trest počúvať šesť hodín o tom, ako „zradili“ komunistický národ, zatiaľ čo ich trénera poslali nútene pracovať na stavbu.