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Domalewski uviedol na IFF Art Film film Miništranti — drámu o „chudobnej verzii Avengerov“, ktorí na poľskom vidieku skúšajú dodržiavať Desatoro
Tagy: Festival Filmy IFF Art Film
V nedeľu 21. júna 2026 o 19.00 mal v Kulturparku JOJ Cinema svoju festivalovú projekciu poľský celovečerný film Miništranti. V nedeľu 21. júna 2026 o 19.00 mal v Kulturparku JOJ Cinema v rámci ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - V nedeľu 21. júna 2026 o 19.00 mal v Kulturparku JOJ Cinema svoju festivalovú projekciu poľský celovečerný film Miništranti.
V nedeľu 21. júna 2026 o 19.00 mal v Kulturparku JOJ Cinema v rámci Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy svoju festivalovú projekciu poľský celovečerný film Miništranti (originálny titul Ministranci). Stodesaťminútovú drámu o skupine chlapcov z chudobnej vidieckej komunity, ktorí sa pokúšajú prinútiť svoje okolie dodržiavať Desatoro, osobne uviedol na IFF Art Film jej režisér Piotr Domalewski. Úvod aj následnú diskusiu moderoval festivalový tím a sála Kulturparku JOJ Cinema bola na premiérovej projekcii vypredaná do posledného miesta. Film súťaží o Modrého anjela a diváci, ktorí sa na nedeľnú projekciu nedostali, ho budú môcť vidieť v stredu 24. júna o 17.00 v Kine Veritas.
Pre režiséra Piotra Domalewského je film vo svojej podstate o pokuse zmeniť svet — len ten svet treba presne pomenovať. "Je to film o skupine mladých ľudí, ktorí chcú zmeniť svet. Musíme byť presní v tom, aký svet to je: chudobné vidiecke prostredie v Poľsku, malá komunita úzko spätá s kostolom, pretože kostol je tam centrom kultúry a vlastne celého života. Mladí miništranti sa snažia svoju komunitu meniť tak, že overujú, či sa ľudia okolo nich snažia dodržiavať Desatoro. Tých, ktorí sa snažia, odmeňujú, a tých, ktorí nie, trestajú. Sú niečo ako moderní Avengeri. Chudobná verzia Avengerov. O tom je film," povedal Domalewski.
Film vzniká z osobnej skúsenosti režiséra, ktorý sám pochádza z konzervatívnej katolíckej rodiny. "Môj pohľad je dosť čestný, lebo som v takomto prostredí vyrastal. Pochádzam z konzervatívnej katolíckej rodiny a dvanásť rokov som bol miništrant. Nie som teda oddaný organizácii — pretože katolícku cirkev nazývam organizáciou, lebo to s vierou nemá nič spoločné. Tie dva faktory treba oddeliť: prvý je administratíva a organizácia, ktorou cirkev je; druhý je viera. Nesnažím sa kritizovať vieru — hovorím o organizácii," zdôraznil. Vzburu proti tabuizácii považuje za prirodzenú súčasť filmárstva. "Cirkev je organizácia, ktorá sa bojí konverzácie na akejkoľvek úrovni. Vždy budú ľudia, ktorí budú proti tomu, aby sa o tejto téme vôbec hovorilo — no je aj mnoho podporovateľov. Ak chcete urobiť film, ktorý sa páči každému, musí byť zlý. Vždy musí byť niekto, kto je proti, a to je pre mňa filmárstvo," dodal.
Voľba detských protagonistov bola pre Domalewského zásadná pre uveriteľnosť filmu. "Detskú perspektívu som zvolil, lebo keď hovoríme o veciach ako viera, dobré skutky a zlé skutky, ten pohľad musí byť uveriteľný, aby diváka emocionálne zaujal. Dospelí — vrátane mňa — týmto hodnotám už príliš oddaní nie sme; nás riadi relativizácia. Deti to tak nemajú, dokážu oddeliť dobré od zlého, vidia ten rozdiel a tú medzeru. A preto sú v tej krížovej výprave úprimní — v podstate sú to malí križiaci," vysvetlil režisér.
Práca s detskými hercami si vyžadovala iný režijný prístup — Domalewski je pôvodne herec a tomuto rozdielu sa venoval cielene. "Práca s mladými hercami si vyžaduje desaťkrát viac trpezlivosti. Pripravili sme workshopy, skúšali sme scény, pracovali na ich choreografii aj v rôznych lokáciách. Som pôvodne herec, no nesnažil som sa ich naučiť herectvo — to sa naučiť nedá, buď ho máte v sebe alebo nie. Snažil som sa skôr vytvoriť v nich pocit, že sú v bezpečí a v rámci hraníc, ktoré sme si na začiatku stanovili, môžu robiť, čo chcú. A myslím, že to fungovalo veľmi dobre," povedal Domalewski.
Pri prvom medzinárodnom uvedení filmu na festivale v Palm Springs téma zarezonovala aj mimo poľsko-katolíckeho kontextu. "V Palm Springs uviedli okolo 140 filmov z celého sveta — všetky ocenené snímky z Európy aj odinakiaľ. Z nich diváci vybrali osem titulov do záverečného programu — a medzi nimi aj Miništrantov. Možno to tvrdí čosi o ľudskej prirodzenosti: hovoríme jedno a robíme niečo úplne iné. Politika je toho extrémnym príkladom — vyhlasujú, že zachraňujú svet, a vzápätí letia tryskáčom po kávu. Film je možno aj o tom, ako sa snažíme tej ľudskej prirodzenosti porozumieť," uzavrel Piotr Domalewski.
Po vypredanom nedeľnom uvedení v Kulturparku JOJ Cinema dáva IFF Art Film košickým divákom ešte jednu šancu zažiť Miništrantov na veľkom plátne: reprízna festivalová projekcia sa uskutoční v stredu 24. júna o 17.00 v Kine Veritas. Vstupenky sú dostupné v predpredaji na aff.cinepass.sk, kde návštevníci nájdu aj kompletný program 32. ročníka IFF Art Film Košice (19. – 25. júna 2026).
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 - Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV, Fors - stav
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Wallonie-Bruxelles International.be, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Face up! Studio by Michaela Petroci, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining&Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade - Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Domalewski uviedol na IFF Art Film film Miništranti — drámu o „chudobnej verzii Avengerov“, ktorí na poľskom vidieku skúšajú dodržiavať Desatoro © SITA Všetky práva vyhradené.
V nedeľu 21. júna 2026 o 19.00 mal v Kulturparku JOJ Cinema v rámci Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy svoju festivalovú projekciu poľský celovečerný film Miništranti (originálny titul Ministranci). Stodesaťminútovú drámu o skupine chlapcov z chudobnej vidieckej komunity, ktorí sa pokúšajú prinútiť svoje okolie dodržiavať Desatoro, osobne uviedol na IFF Art Film jej režisér Piotr Domalewski. Úvod aj následnú diskusiu moderoval festivalový tím a sála Kulturparku JOJ Cinema bola na premiérovej projekcii vypredaná do posledného miesta. Film súťaží o Modrého anjela a diváci, ktorí sa na nedeľnú projekciu nedostali, ho budú môcť vidieť v stredu 24. júna o 17.00 v Kine Veritas.
Pre režiséra Piotra Domalewského je film vo svojej podstate o pokuse zmeniť svet — len ten svet treba presne pomenovať. "Je to film o skupine mladých ľudí, ktorí chcú zmeniť svet. Musíme byť presní v tom, aký svet to je: chudobné vidiecke prostredie v Poľsku, malá komunita úzko spätá s kostolom, pretože kostol je tam centrom kultúry a vlastne celého života. Mladí miništranti sa snažia svoju komunitu meniť tak, že overujú, či sa ľudia okolo nich snažia dodržiavať Desatoro. Tých, ktorí sa snažia, odmeňujú, a tých, ktorí nie, trestajú. Sú niečo ako moderní Avengeri. Chudobná verzia Avengerov. O tom je film," povedal Domalewski.
Film vzniká z osobnej skúsenosti režiséra, ktorý sám pochádza z konzervatívnej katolíckej rodiny. "Môj pohľad je dosť čestný, lebo som v takomto prostredí vyrastal. Pochádzam z konzervatívnej katolíckej rodiny a dvanásť rokov som bol miništrant. Nie som teda oddaný organizácii — pretože katolícku cirkev nazývam organizáciou, lebo to s vierou nemá nič spoločné. Tie dva faktory treba oddeliť: prvý je administratíva a organizácia, ktorou cirkev je; druhý je viera. Nesnažím sa kritizovať vieru — hovorím o organizácii," zdôraznil. Vzburu proti tabuizácii považuje za prirodzenú súčasť filmárstva. "Cirkev je organizácia, ktorá sa bojí konverzácie na akejkoľvek úrovni. Vždy budú ľudia, ktorí budú proti tomu, aby sa o tejto téme vôbec hovorilo — no je aj mnoho podporovateľov. Ak chcete urobiť film, ktorý sa páči každému, musí byť zlý. Vždy musí byť niekto, kto je proti, a to je pre mňa filmárstvo," dodal.
Voľba detských protagonistov bola pre Domalewského zásadná pre uveriteľnosť filmu. "Detskú perspektívu som zvolil, lebo keď hovoríme o veciach ako viera, dobré skutky a zlé skutky, ten pohľad musí byť uveriteľný, aby diváka emocionálne zaujal. Dospelí — vrátane mňa — týmto hodnotám už príliš oddaní nie sme; nás riadi relativizácia. Deti to tak nemajú, dokážu oddeliť dobré od zlého, vidia ten rozdiel a tú medzeru. A preto sú v tej krížovej výprave úprimní — v podstate sú to malí križiaci," vysvetlil režisér.
Práca s detskými hercami si vyžadovala iný režijný prístup — Domalewski je pôvodne herec a tomuto rozdielu sa venoval cielene. "Práca s mladými hercami si vyžaduje desaťkrát viac trpezlivosti. Pripravili sme workshopy, skúšali sme scény, pracovali na ich choreografii aj v rôznych lokáciách. Som pôvodne herec, no nesnažil som sa ich naučiť herectvo — to sa naučiť nedá, buď ho máte v sebe alebo nie. Snažil som sa skôr vytvoriť v nich pocit, že sú v bezpečí a v rámci hraníc, ktoré sme si na začiatku stanovili, môžu robiť, čo chcú. A myslím, že to fungovalo veľmi dobre," povedal Domalewski.
Pri prvom medzinárodnom uvedení filmu na festivale v Palm Springs téma zarezonovala aj mimo poľsko-katolíckeho kontextu. "V Palm Springs uviedli okolo 140 filmov z celého sveta — všetky ocenené snímky z Európy aj odinakiaľ. Z nich diváci vybrali osem titulov do záverečného programu — a medzi nimi aj Miništrantov. Možno to tvrdí čosi o ľudskej prirodzenosti: hovoríme jedno a robíme niečo úplne iné. Politika je toho extrémnym príkladom — vyhlasujú, že zachraňujú svet, a vzápätí letia tryskáčom po kávu. Film je možno aj o tom, ako sa snažíme tej ľudskej prirodzenosti porozumieť," uzavrel Piotr Domalewski.
Po vypredanom nedeľnom uvedení v Kulturparku JOJ Cinema dáva IFF Art Film košickým divákom ešte jednu šancu zažiť Miništrantov na veľkom plátne: reprízna festivalová projekcia sa uskutoční v stredu 24. júna o 17.00 v Kine Veritas. Vstupenky sú dostupné v predpredaji na aff.cinepass.sk, kde návštevníci nájdu aj kompletný program 32. ročníka IFF Art Film Košice (19. – 25. júna 2026).
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 - Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV, Fors - stav
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Wallonie-Bruxelles International.be, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Face up! Studio by Michaela Petroci, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining&Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade - Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Domalewski uviedol na IFF Art Film film Miništranti — drámu o „chudobnej verzii Avengerov“, ktorí na poľskom vidieku skúšajú dodržiavať Desatoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival Filmy IFF Art Film
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