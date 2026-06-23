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23. júna 2026
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov
Oficiálna volebná kampaň sa začne 24. júna. Predseda Národnej rady SR
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23.6.2026 (SITA.sk) - Oficiálna volebná kampaň sa začne 24. júna.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v utorok vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 24. októbra 2026. Oficiálna volebná kampaň sa začne 24. júna a posledným dňom na podávanie kandidátnych listín bude 25. august. SITA pripravila prehľad doposiaľ známych kandidátov na post primátora Bratislavy, ako aj starostov bratislavských mestských častí.
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
V Petržalke chce obhájiť svoj starostovský post Ján Hrčka s podporou Krajina PRE Petržalku. Proti nemu zatiaľ stojí Daniel Klimovský podporovaný Matúšom Vallom a rovnakou koalíciou strán ako primátor.
V Ružinove ohlásil kandidatúru zatiaľ iba súčasný starosta Martin Chren. Šéfom Nového Mesta sa chce opäť stať súčasný starosta Matúš Čupka s podporou primátora a štvorkoalície, proti ktorému stojí bývalý starosta Rudolf Kusý. Ako nezávislý kandiduje Tomáš Čajda.
V Starom Meste bude opätovne kandidovať Matej Vagač s podporou Matúša Valla a rovnakej štvorkoalície. Kandidatúru ohlásila aj bývalá starostka Zuzana Aufrichtová ako nezávislá. Podporu jej vyjadrila napríklad starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová či starosta Petržalky Ján Hrčka.
Winklerova strana Dunaj predstavila koncom minulého roka vlastného kandidáta na starostu Starého Mesta Svena Šovčíka. Kandidovať chce aj miestna poslankyňa a vicežupanka Petra Hitková ako nezávislá.
V Karlovej Vsi ohlásil kandidatúru na starostu Martin Vician podporený primátorom Vallom a štvrkoalíciou a René Valent nominovaný stranou Právo na pravdu. Súčasná starostka Dana Čahojová, ktorá stojí na čele mestskej časti už tretie volebné obdobie, v tohtoročných komunálnych voľbách kandiduje za primátorku Bratislavy, preto už na pozíciu starostky znova nekandiduje.
V Dúbravke svoju opätovnú kandidatúru ohlásil súčasný starosta Martin Zaťovič s podporou Strany miest a obcí SOM Slovensko. Na post starostu Devínskej Novej Vsi chce opätovne kandidovať Dárius Krajčír s podporou SOM Slovensko, proti ktorému stojí jeho menovec Ľuboš Krajčír, ktorý je bývalým poslancom NR SR a kandiduje ako nezávislý. Opätovnú kandidatúru v Záhorskej Bystrici ohlásil Jozef Krúpa, ktorý je starostom už štyri volebné obdobia. Podporuje ho strana SOM Slovensko.
Vo Vajnoroch sa bude o post šéfa samosprávy opätovne uchádzať súčasný starosta Michal Vlček. Záujem o kandidatúru oznámil aj miestny poslanec Juraj Zeman s tímom Vajnory spoločne. V Podunajských Biskupiciach sa bude znova uchádzať o svoj post súčasný starosta Roman Lamoš s podporou primátora Valla a štvorkoalície. Ďalším ohláseným kandidátom je jeho vyzývateľom je Ladislav Méry s podporou Winklerovej strany Dunaj.
V Lamači ohlásil svoju opätovnú kandidatúru súčasný starosta Igor Polakovič s podporou Matúša Valla a štvorkoalície. V Rači bude opätovne kandidovať súčasný starosta Michal Drotován. Ďalším kandidátom na starostu Rače by mal byť Ján Polakovič. O post starostu Jaroviec sa bude opäť uchádzať súčasný šéf samosprávy Ján Uhler. Mestské časti Vrakuňa, Devín, Rusovce a Čunovo zatiaľ svojich oficiálnych kandidátov na starostov nepredstavili.
Zdroj: SITA.sk - Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v utorok vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 24. októbra 2026. Oficiálna volebná kampaň sa začne 24. júna a posledným dňom na podávanie kandidátnych listín bude 25. august. SITA pripravila prehľad doposiaľ známych kandidátov na post primátora Bratislavy, ako aj starostov bratislavských mestských častí.
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Petržalka, Nové a Staré Mesto
V Petržalke chce obhájiť svoj starostovský post Ján Hrčka s podporou Krajina PRE Petržalku. Proti nemu zatiaľ stojí Daniel Klimovský podporovaný Matúšom Vallom a rovnakou koalíciou strán ako primátor.
V Ružinove ohlásil kandidatúru zatiaľ iba súčasný starosta Martin Chren. Šéfom Nového Mesta sa chce opäť stať súčasný starosta Matúš Čupka s podporou primátora a štvorkoalície, proti ktorému stojí bývalý starosta Rudolf Kusý. Ako nezávislý kandiduje Tomáš Čajda.
V Starom Meste bude opätovne kandidovať Matej Vagač s podporou Matúša Valla a rovnakej štvorkoalície. Kandidatúru ohlásila aj bývalá starostka Zuzana Aufrichtová ako nezávislá. Podporu jej vyjadrila napríklad starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová či starosta Petržalky Ján Hrčka.
Winklerova strana Dunaj predstavila koncom minulého roka vlastného kandidáta na starostu Starého Mesta Svena Šovčíka. Kandidovať chce aj miestna poslankyňa a vicežupanka Petra Hitková ako nezávislá.
Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica
V Karlovej Vsi ohlásil kandidatúru na starostu Martin Vician podporený primátorom Vallom a štvrkoalíciou a René Valent nominovaný stranou Právo na pravdu. Súčasná starostka Dana Čahojová, ktorá stojí na čele mestskej časti už tretie volebné obdobie, v tohtoročných komunálnych voľbách kandiduje za primátorku Bratislavy, preto už na pozíciu starostky znova nekandiduje.
V Dúbravke svoju opätovnú kandidatúru ohlásil súčasný starosta Martin Zaťovič s podporou Strany miest a obcí SOM Slovensko. Na post starostu Devínskej Novej Vsi chce opätovne kandidovať Dárius Krajčír s podporou SOM Slovensko, proti ktorému stojí jeho menovec Ľuboš Krajčír, ktorý je bývalým poslancom NR SR a kandiduje ako nezávislý. Opätovnú kandidatúru v Záhorskej Bystrici ohlásil Jozef Krúpa, ktorý je starostom už štyri volebné obdobia. Podporuje ho strana SOM Slovensko.
Vajnory, Podunajské Biskupice, Lamač, Rača a Jarovce
Vo Vajnoroch sa bude o post šéfa samosprávy opätovne uchádzať súčasný starosta Michal Vlček. Záujem o kandidatúru oznámil aj miestny poslanec Juraj Zeman s tímom Vajnory spoločne. V Podunajských Biskupiciach sa bude znova uchádzať o svoj post súčasný starosta Roman Lamoš s podporou primátora Valla a štvorkoalície. Ďalším ohláseným kandidátom je jeho vyzývateľom je Ladislav Méry s podporou Winklerovej strany Dunaj.
V Lamači ohlásil svoju opätovnú kandidatúru súčasný starosta Igor Polakovič s podporou Matúša Valla a štvorkoalície. V Rači bude opätovne kandidovať súčasný starosta Michal Drotován. Ďalším kandidátom na starostu Rače by mal byť Ján Polakovič. O post starostu Jaroviec sa bude opäť uchádzať súčasný šéf samosprávy Ján Uhler. Mestské časti Vrakuňa, Devín, Rusovce a Čunovo zatiaľ svojich oficiálnych kandidátov na starostov nepredstavili.
Zdroj: SITA.sk - Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov © SITA Všetky práva vyhradené.
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